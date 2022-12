Le patron de l’Angleterre, Southgate, nie que l’éclatement ait conduit à la sortie de White

DOHA, Qatar – Gareth Southgate a insisté pour que Ben White quitte le camp anglais pour des raisons personnelles et a minimisé les suggestions d’une confrontation entre le défenseur d’Arsenal et son entraîneur adjoint Steve Holland.

La Football Association a publié une déclaration le 30 novembre révélant que le joueur de 25 ans quittait le Qatar accompagné d’une demande de respect de la vie privée du joueur. Arsenal a ajouté dans sa propre déclaration de club que “nous sommes tous avec toi, Ben”.

Cependant, un rapport a été publié vendredi suggérant que White avait été impliqué dans un désaccord avec Holland lors d’une réunion d’équipe au sujet d’un défaut de rappel des données relatives à ses statistiques personnelles.

Interrogé par ESPN sur la validité de ces affirmations, Southgate a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi: “Pour autant que je sache, l’article qui a été écrit utilisait des mots comme” présumé “et donc celui qui l’a écrit ne se sentait pas assez fort qu’il était correct.

“Ben est parti pour des raisons personnelles. Nous l’avons dit très clairement et je pense que, surtout de nos jours, il est très important qu’une situation comme celle-là soit respectée.”

Ben White n’a pas joué pour l’Angleterre à la Coupe du monde avant de quitter l’équipe. PAUL ELLIS/AFP via Getty Images

Des sources ont déclaré à ESPN qu’il y avait eu un incident lors d’une réunion d’équipe impliquant White, mais décrivent la situation comme “compliquée”.

Alors que White, qui n’a pas joué une seule minute à la Coupe du monde, aurait été confronté à un problème personnel distinct, des sources ont déclaré à ESPN qu’il était considéré comme distant autour du camp par certains de ses coéquipiers et avait du mal à s’intégrer pleinement avec le groupe. Les représentants de White ont été contactés par ESPN pour commentaires.

ESPN a appris que White et son partenaire sont actuellement en vacances aux Maldives et il n’a pas encore été confirmé quand le défenseur central reprendra l’entraînement avec Arsenal. Arsenal est à Dubaï pour participer à un entraînement par temps chaud et à un tournoi amical nommé la Super Coupe de Dubaï avant de retourner à Londres pour un autre match amical contre la Juventus à l’Emirates Stadium le 17 décembre.

Pendant ce temps, l’Angleterre se prépare pour un quart de finale contre la France au stade Al-Bayt samedi et Southgate inclura Raheem Sterling dans son équipe de la journée après le retour de l’ailier de Chelsea au camp après avoir pris l’avion pour rentrer chez lui après un vol à son domicile.

“J’ai parlé brièvement avec Raheem à l’entraînement, puis je dois reprendre avec lui plus tard parce que nous avons eu d’autres choses en cours, mais c’est génial qu’il soit de retour avec nous, d’abord et avant tout”, a déclaré Southgate.

“Il voulait s’entraîner aujourd’hui. Normalement, nous ne ferions pas cela après avoir fait un long vol, mais c’était une séance plus légère, donc aucun risque à le faire. Il sera impliqué demain, mais à quoi cela ressemble, je dois décider car je n’ai pas pu le voir sur le terrain d’entraînement donc c’est difficile de dire quel est son niveau.

“Il n’est pas avec nous, en termes d’être sur le terrain, depuis samedi. Nous devrons donc juste évaluer cela, mais nous sommes vraiment ravis qu’il soit de retour et bien sûr, il est un joueur important pour nous.”