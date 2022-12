Le patron de l’Angleterre, Southgate, incertain de l’avenir après la sortie des WC

AL KHOR, Qatar – Gareth Southgate a admis qu’il ne savait pas s’il devait continuer en tant que manager de l’Angleterre après que son équipe se soit retirée de la Coupe du monde en quart de finale samedi avec une défaite 2-1 contre la France.

Le joueur de 52 ans est sous contrat jusqu’en 2024 et la Football Association tient à ce que Southgate continue après avoir guidé l’Angleterre vers les demi-finales il y a quatre ans en Russie et la finale retardée de l’Euro 2020 l’été dernier.

Cependant, ils ont subi leur première sortie de tournoi ici au Qatar depuis que Southgate a pris les commandes en 2016, les buts d’Aurélien Tchouameni et d’Olivier Giroud de part et d’autre d’un penalty de Harry Kane ayant suffi à l’équipe de Didier Deschamps pour organiser une demi-finale contre le Maroc.

Kane a raté un deuxième penalty à la 84e minute, ce qui aurait égalé le niveau des équipes et a demandé ce que le résultat signifiait pour la volonté de Southgate de continuer jusqu’au prochain tournoi dans 18 mois, il a déclaré : “Je pense qu’à chaque fois que je termine ces tournois, je ‘ai eu besoin de temps pour prendre les bonnes décisions. Émotionnellement, vous traversez tellement de sentiments différents.

Gareth Southgate console Harry Kane après la défaite de l’Angleterre en Coupe du monde face à la France. Mohammad Karamali/DeFodi Images via Getty Images

“L’énergie nécessaire à ces tournois est énorme. Je veux prendre la bonne décision, quelle qu’elle soit pour l’équipe, pour l’Angleterre, pour la FA.

“Je dois être sûr que quelle que soit la décision que je prends, c’est la bonne. Je pense qu’il est juste de prendre le temps de le faire parce que je sais que dans le passé, mes sentiments ont fluctué immédiatement après les tournois.”

Poussé sur la question de savoir si un groupe de joueurs passionnant et jeune pourrait faire pencher la balance en faveur de la poursuite, Southgate a poursuivi: “Non, bien sûr. C’est un … nous avons toujours voulu développer un groupe capable de soutenir les types de tournois que nous avons eu.

“Je pense que nous continuons à le faire. C’est plus, vous savez, les décisions autour … y retourner demande beaucoup d’énergie et vous devez vous assurer que vous êtes prêt pour cela. Il y a des qualifications en mars. Ce soir il y a trop de choses dans ma tête pour penser logiquement à tout cela.

“Je voulais me concentrer totalement sur ce tournoi et l’aborder comme nous l’avons fait. Je pense que nous avons donné une très bonne image de nous-mêmes au reste du monde. Mais, au final, une seule équipe gagne et nous voulait gagner. Ce soir, nous n’avons pas été à la hauteur.”

DEMI-FINALES COUPE DU MONDE

Southgate a salué la performance de ses joueurs face aux champions en titre, terminant avec plus de possession (57%), deux fois plus de tirs (16-8) et plus d’efforts cadrés (8-5).

“Quelle que soit la façon dont vous sortez d’un tournoi, c’est vraiment, vraiment difficile, mais je ne peux que dire que la fierté que j’ai pour les joueurs et la façon dont ils ont géré tout cela, tout le groupe a été exceptionnel”, a déclaré Southgate. “C’est tout le monde, y compris le personnel, c’est un groupe tellement uni.

“Ils ont montré que ce soir, ils ont montré le personnage, ils ont montré les ballons pour jouer contre une grande équipe et affronter une grande équipe. Prendre le ballon, être courageux dans la façon dont nous essayons de défendre également.

“Bien sûr, pas parfait et il y a eu des erreurs des deux côtés qui décident de l’issue du match. Mais je pense que nous avons une fois de plus montré au reste du monde que le football anglais est en bonne santé, nous avons de très bons joueurs non seulement maintenant, mais aussi pour l’avenir.”

Southgate a également cherché à défendre Kane après son penalty raté, qui semblait susceptible de forcer le match en prolongation et est intervenu à une période où l’Angleterre était en plein essor. La première conversion réussie de Kane a vu le match nul de 29 ans avec Wayne Rooney en tant que meilleur buteur de tous les temps en Angleterre avec 53 buts.

“Comme vous vous en doutez, il est très, très bas mais il n’a rien à se reprocher”, a ajouté Southgate. “Nous sommes dans la position où nous sommes en tant qu’équipe à cause de son leadership, à cause de ses objectifs sur une longue période.

“Ce soir, le résultat est le résultat de 100 minutes de football et de beaucoup de choses qui se sont passées des deux côtés du terrain. Même si cela se passe, nous avons encore beaucoup à faire pour gagner le match. Pour nous, non récriminations. Nous avons toujours collé ensemble en tant qu’équipe. Le groupe de joueurs a été brillant et nous gagnons et perdons ensemble.