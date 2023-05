Le patron de l’Angleterre, Southgate, fustige l’interdiction de Toney et soutient l’attaquant pour l’Euro 2024

Gareth Southgate a critiqué l’étendue de l’interdiction de huit mois d’Ivan Toney et a insisté sur le fait que l’attaquant pouvait toujours faire partie de l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2024.

Toney a été suspendu de jouer jusqu’en janvier 2024 et condamné à une amende de 50 000 £ après avoir accepté 232 infractions aux règles de la Football Association sur les paris.

La FA pense que Toney a enfreint la règle E8, qui stipule qu’un joueur ne doit pas « parier, directement ou indirectement, ou ordonner, autoriser, provoquer ou permettre à quiconque de parier sur » des matchs.

En conséquence, Toney a été interdit de « toute activité liée au football et au football avec effet immédiat » et ne peut pas s’entraîner avec ses coéquipiers de Brentford avant la mi-septembre.

Toney a donc été exclu de la dernière équipe anglaise de 25 joueurs pour les éliminatoires de l’Euro 2024 le mois prochain contre Malte et la Macédoine du Nord, bien que Southgate ait tenu à contacter le joueur de 27 ans, qui a fait ses débuts internationaux en mars et a marqué 20 buts. en Premier League cette saison, mais fait maintenant face à un avenir incertain.

« J’ai parlé avec lui », a déclaré Southgate. « Je ne sais pas si c’est autorisé, au fait. Si ce n’est pas le cas, ils peuvent m’interdire et ne pas ajouter au sien.

« Écoutez, l’interdiction est l’interdiction. C’est ce que c’est. Je pense qu’il a reconnu tout accepté la punition. Ce qui me dérange, c’est que nous devons nous occuper des gens. Il est blessé en ce moment, que fait-il pour se remettre en forme ?

« Comment pouvons-nous lui donner une structure au cours des prochains mois pour qu’il puisse se développer ou devenir une meilleure personne à la fin ou vivre des expériences qu’il pourrait ne pas vivre? Je n’aime pas l’idée que nous laissions quelqu’un ils ne sont pas autorisés à faire partie de la communauté du football.

« Je ne pense pas que ce soit ainsi que nous devrions travailler, je ne pense pas que ce soit ainsi que fonctionneraient les meilleurs programmes de réhabilitation. Mais il sait que nous l’avons choisi parce que nous pensions que jusqu’à ce qu’il y ait une accusation, il devrait être autorisé à jouer.

« Quand il reviendra, s’il joue bien, nous le choisirons. Cela n’aura aucune incidence, mais je pense qu’il aura une motivation supplémentaire grâce à ce qu’il vit. Je pense que c’est un gars résilient avec un grand caractère et nous sommes là pour vous soutenir. »

Gareth Southgate s’est opposé à la durée de l’interdiction d’Ivan Toney. Photo de Michael Regan – La FA/La FA via Getty Images

En l’absence de Toney, l’attaquant de Newcastle United Callum Wilson a été sélectionné aux côtés du capitaine anglais Harry Kane et de Marcus Rashford de Manchester United en tant qu’attaquants capables de mener l’attaque.

Lorsqu’on lui a demandé si Toney aurait encore une chance de se qualifier pour la finale de juin prochain en Allemagne, Southgate a répondu: « Ouais sans aucun doute. Ce n’est pas idéal car il va manquer une grande partie de la saison et vous ne savez pas après ce genre. de période sur la façon dont il va s’adapter physiquement et comment il va jouer.

« Mais c’est possible pour lui. Il serait encore temps. Il nous a vraiment impressionnés par la façon dont il a joué et j’aime la personnalité. J’aime sa conviction et la façon dont il fait son travail. Donc, tout est encore possible avec lui. Je pense. »