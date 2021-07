Le patron de l’Angleterre Gareth Southgate veut une plus grande inclusion et représentation asiatique dans le football | Actualités footballistiques

Gareth Southgate a salué la pression pour une plus grande représentation asiatique dans le football, ajoutant que « parfois la voix asiatique a été perdue dans l’argument anti-discrimination ».

La Football Association a lancé la deuxième phase de « Apporter des opportunités aux communautés » en 2019, s’est concentré sur la tentative d’amener plus de personnes d’origine asiatique à jouer un plus grand rôle dans le football anglais.

L’instance dirigeante marque Mois du patrimoine sud-asiatique, du 18 juillet au 17 août, en publiant une série de vidéos visant à inspirer les personnes d’origine asiatique avec des histoires positives sur des modèles de rôle à travers le jeu.

La deuxième vidéo de la série en six parties présente l’adolescent de Manchester United Zidane Iqbal et Hamza Choudhury de Leicester, ainsi que le patron de l’Angleterre Southgate, qui dit que le football doit travailler plus dur pour égaliser les chances des Sud-Asiatiques britanniques dans le jeu.

« Parfois, la voix asiatique s’est perdue dans l’argument anti-discrimination », a déclaré le sélectionneur anglais Southgate.

« Et quand vous regardez les pourcentages de la population dont nous parlons, ce sont des chiffres élevés. Franchement, c’est un grand vivier de talents qui nous manque dans le football. Nous n’avons pas un grand nombre de joueurs qualifiés en anglais qui jouent de toute façon, les clubs de leurs académies sont toujours à la recherche de talents.

« C’est comme dans n’importe quelle entreprise. Si vous ne faites votre sélection qu’à partir d’une plus petite partie de la population, alors qu’est-ce qui vous manque ?

« Ce que j’ai remarqué avec l’équipe d’Angleterre ces dernières saisons, c’est que la dynamique en termes de supporters venant vers moi a beaucoup changé, beaucoup plus d’Asiatiques, venant vers moi, parlant de leur fierté dans l’équipe, parlant de la diversité de l’équipe.

« Cela ne pourrait être que plus puissant si quelqu’un de la communauté asiatique faisait également partie de l’équipe, et nous avions cette plus grande représentation à tous les niveaux. »

Choudhury : le rêve de tout garçon de jouer pour l’Angleterre

Le milieu de terrain anglo-bangladais a disputé sept matches avec les U21 anglais et a l’intention de gagner une reconnaissance internationale avec l’équipe nationale au niveau senior.

« Que ce soit lors d’un championnat d’Europe, d’une Coupe du monde ou d’une Coupe d’Afrique des nations, c’est le rêve de tout garçon de porter le maillot dont vous êtes originaire.

« Mon premier appel était pour le tournoi U21 de Toulon. Je ne m’attendais pas vraiment à être appelé. C’était le meilleur sentiment dans le football, je n’ai pas encore fait mon apparition senior, mais c’est quelque chose que je m’efforce de faire. faire. »

Iqbal de Man Utd: le football est une montagne russe

Le milieu de terrain offensif de Manchester United, Zidane Iqbal, a signé son premier contrat professionnel en avril et est l’un des talents britanniques sud-asiatiques les plus prometteurs du pays.

Le joueur de 18 ans a marqué cinq buts en six matchs pour les U18 de United la saison dernière et a ouvert le score lors d’une victoire 5-1 pour les U23 de United au Stalybridge Celtic mardi soir.

« Quand j’étais plus jeune, j’allais regarder mon père jouer au football, juste sur les terrains locaux à cinq, et je lui tirais dessus pendant qu’il était dans le filet », a déclaré Iqbal, qui a passé la dernière décennie avec United.

« Je viens d’une famille tellement travailleuse. Mes parents, ils travaillaient toujours dur, mon frère, mes grands-parents quand ils sont venus dans ce pays – ils m’ont inspiré à toujours donner le meilleur de moi-même dans tout ce que je fais.

« Le voyage – c’est différent pour tout le monde, mais je peux vous dire que ce n’est pas facile.

« C’est comme un tour de montagnes russes, de haut en bas [but I’ve always thought] Profitez-en. Profitez simplement de la balade – tout ce qui est censé être est censé être. »

Sud-Asiatiques britanniques dans le football

