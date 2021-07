Le patron de l’Angleterre Gareth Southgate veut plus d’efforts pour trouver des joueurs sud-asiatiques

Gareth Southgate veut faire plus pour aider les footballeurs sud-asiatiques. Catherine Ivill/Getty Images

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a déclaré que le pays devait adapter son approche du dépistage afin de découvrir davantage de footballeurs britanniques d’Asie du Sud.

Bien qu’ils représentent 7 % de l’ensemble de la population, à peine 0,25% des footballeurs professionnels sont d’origine asiatique britannique.

Pour marquer le Mois du patrimoine sud-asiatique, la FA a publié la première d’une série de vidéos en six parties mettant en vedette des joueurs, des entraîneurs et des officiels de match d’origine asiatique discutant de leurs parcours dans le football.

Et, parlant aux côtés du milieu de terrain de Swansea City Yan Dhanda et défenseure de West Ham Mayumi Pacheco, Southgate a déclaré que les Sud-Asiatiques britanniques ont été confrontés à de sérieux défis lorsqu’ils ont tenté d’entrer dans le football professionnel.

« Nous devrions regarder comment nous faisons du repérage », a déclaré Southgate dans le vidéo FA. « Historiquement, il y a eu une sorte de parti pris inconscient, peut-être la perception que certains joueurs asiatiques n’étaient pas aussi athlétiques, ils n’étaient pas aussi forts [as other players].

« C’est une généralisation tellement ridicule. Dans beaucoup de communautés maintenant, le football est joué, dans toutes sortes de domaines, donc, je pense [in terms of] en recherchant la communauté asiatique, nous devons faire preuve de créativité pour entrer dans les endroits où certains de ces enfants pourraient jouer.

« Et les encourager dans des ligues plus larges où ils peuvent être évalués plus facilement contre d’autres joueurs, puis faire ce pas dans le système de l’académie. »

La FA publiera cinq autres vidéos avant la fin du Mois du patrimoine sud-asiatique, le 17 août.