Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, sent la chaleur avant la Coupe du monde

Gareth Southgate pourrait entrer dans les dernières semaines de son règne en Angleterre à moins que le patron sous le feu ne puisse arrêter le déclin alarmant de son équipe à temps pour la Coupe du monde.

Southgate a encore deux ans sur son contrat avec l’Angleterre, mais il y a un sentiment croissant que la Coupe du monde pourrait servir de dernier hourra avec les Three Lions.

Il y a eu un changement notable dans l’humeur nationale envers Southgate, le joueur de 52 ans ayant été victime de moqueries et d’abus depuis les tribunes à plusieurs reprises lors de la perte de forme préjudiciable de l’Angleterre ces derniers mois.

N’ayant remporté aucun de leurs six derniers matches, l’équipe de Southgate s’envolera pour le Qatar dans sa pire forme depuis 1993.

Et si l’Angleterre ne parvient pas à rentrer chez elle avec son premier grand trophée international masculin depuis la Coupe du monde de 1966, il ne serait pas surprenant que Southgate l’annule.

La Football Association serait heureuse que Southgate prolonge son règne de six ans.

Mais, ayant considérablement amélioré la fortune de l’Angleterre depuis qu’il a succédé à Sam Allardyce, l’ancien patron de Middlesbrough ne serait pas à court d’options s’il voulait échapper aux projecteurs nationaux implacables et revenir à la direction du club.

Southgate est douloureusement conscient à quel point la vie peut être désagréable en tant que bouc émissaire pour l’échec d’un tournoi majeur après son échec aux tirs au but pour l’Angleterre lors de leur défaite en demi-finale de l’Euro 96 contre l’Allemagne.

Cette bévue et sa décision ultérieure de se moquer de la miss dans une publicité télévisée pour la pizza ont fait de Southgate un personnage non grata parmi les fans anglais.

Il a inversé la tendance de manière inattendue, quittant son rôle d’entraîneur national des moins de 21 ans et revitalisant une équipe d’Angleterre réduite au statut de punchline après s’être effondrée à l’Euro 2016 contre l’Islande.

Southgate a mené l’Angleterre aux demi-finales de la Coupe du monde en 2018 et a innové en emmenant les Trois Lions à leur première grande finale depuis 55 ans à l’Euro 2020.

Cependant, ces réalisations impressionnantes ont été ternies aux yeux des critiques de Southgate par l’échec de l’Angleterre à mettre la main sur le trophée à chaque occasion.

Les deux fois, Southgate a été choisi comme le méchant alors que l’Angleterre laissait la tête lui échapper.

– ‘Reste calme’ –

Après que Southgate, vêtu d’un gilet, soit devenu un héros culte réticent lors de la Coupe du monde en Russie, il s’est figé sous les projecteurs alors que la Croatie se remettait du but de Kieran Trippier à la cinquième minute pour gagner 2-1 en demi-finale.

Une défaite encore plus atroce attendait à Wembley lors de la finale de l’Euro.

La victoire de l’Angleterre en huitièmes de finale contre l’Allemagne et sa démolition de l’Ukraine en quart de finale avaient suscité un raz-de-marée d’enthousiasme pour l’équipe de Southgate.

Pendant quelques semaines mémorables, “Sweet Caroline” de Neil Diamond est devenu l’hymne national non officiel après ses interprétations entraînantes après les matchs de l’Angleterre à Wembley.

Mais la fête s’est terminée par une gueule de bois pour les âges alors que le premier match de Luke Shaw contre l’Italie en finale a été suivi d’une démonstration tiède qui s’est terminée par une défaite aux tirs au but.

Tout comme lors de la défaite contre la Croatie, la prudence de Southgate l’a trahi en laissant l’Italie riposter sans apporter de réponse tangible, que ce soit avec des remplacements ou un changement de tactique.

À partir de cette nuit-là, Southgate a été ridiculisé en tant que manager négatif qui flétrit sous la pression.

La promenade de l’Angleterre dans un groupe de qualification faible pour réserver sa place à la Coupe du monde a brièvement étouffé la rébellion.

Mais les opposants aiguisaient à nouveau leurs couteaux après que la lugubre campagne anglaise de la Ligue des Nations se soit terminée par une relégation du plus haut niveau plus tôt cette année, une séquence décousue qui a atteint son plus bas niveau lors d’une humiliation à domicile 4-0 contre la Hongrie.

Depuis qu’elle a battu la Côte d’Ivoire lors d’un match amical en mars qui a porté son invincibilité à neuf matchs, l’Angleterre a connu une forte baisse.

Jusqu’à ce que Shaw marque lors d’un match nul 3-3 contre l’Allemagne lors de son dernier match, l’Angleterre avait passé 565 minutes sans but en jeu ouvert.

Southgate a plaidé pour la patience en déclarant: «Nous devons rester calmes. Nous croyons en ce que nous faisons et je pense que les joueurs l’ont compris.

“On peut parler d’esprit d’équipe quand les choses vont bien mais le vrai test est dans l’adversité.”

Mais la course stérile de l’Angleterre n’a fait qu’encourager les critiques de Southgate à réclamer sa tête alors que la pression monte.

