Le patron de l’Angleterre Gareth Southgate prêt à être critiqué après la relégation de la Ligue des Nations

Gareth Southgate a insisté sur le fait qu’il était prêt à prendre le flak pour la forme malade de l’Angleterre après avoir été hué à la fin d’une défaite 1-0 en Italie qui a vu les Three Lions relégués du groupe A3 de l’UEFA Nations League.

Giacomo Raspadori a marqué le seul but au San Siro avec un bon entraînement à la 68e minute qui a condamné l’Angleterre à un cinquième match sans victoire, augmentant la pression sur Southgate pour offrir une meilleure performance contre l’Allemagne à Wembley lundi, leur dernier match avant le Mondial. La coupe commence en novembre.

L’Angleterre n’a pris que deux points en cinq matches de Ligue des Nations et a demandé la réponse des supporters au coup de sifflet final, a déclaré le joueur de 52 ans: “Je comprends la réaction à la fin”, a-t-il déclaré. “Ce sont les résultats que nous avons obtenus dans cette compétition. C’est une réaction émotionnelle compréhensible.

“Ce soir, nous n’avons pas obtenu le résultat dont nous avions besoin ou que nous voulions, nous sommes donc dans une série de mauvais résultats, mais c’est à nous de corriger cela.

“La seule façon de le faire est de s’en tenir à ce que nous croyons, de s’en tenir à ce qui nous a permis de réussir lors des tournois précédents et à la fin, les joueurs doivent rester très serrés car il va y avoir beaucoup de bruit, mais beaucoup de ça sera autour de moi et c’est très bien. C’est mon travail de prendre cette pression pour eux.”

L’Angleterre est sans victoire ni but en jeu ouvert lors de ses cinq matches de la Ligue des Nations. Marco Luzzani/Getty Images

L’Angleterre était lourde en possession alors que Southgate a opté pour une défense à cinq avec Bukayo Saka déployé comme ailier arrière, un rôle qu’il ne joue plus au niveau du club pour Arsenal.

Son équipe a terminé avec 14 tirs contre les 10 italiens, quatre cadrés contre les trois des Azzurri et 56% de possession, mais a rarement troublé Gianluigi Donnarumma à part un double arrêt intelligent pour nier Harry Kane.

Et Southgate a déclaré: “C’est difficile pour moi d’être trop critique à l’égard de la performance. Nous avons eu plus de possession, plus de tirs, plus de tirs cadrés et pendant une grande partie du match, nous avons bien joué.

“Nous n’avons pas géré le moment décisif défensivement, nous avons eu des moments où nous avons eu une chance d’être plus décisifs dans leur dernier tiers, et notre qualité n’était pas tout à fait correcte. C’est un sort où, bien sûr, les résultats finissent par aller être ce à quoi les gens réagissent.

“Je pensais qu’il y avait beaucoup de signes positifs en tant qu’équipe, beaucoup de bonnes performances individuelles. Personnellement, j’ai pensé que la performance était un pas dans la bonne direction. Je comprends à cause du résultat qui ne va pas être la réaction extérieure.”