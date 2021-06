L’Angleterre est à un moment dangereux, a averti mardi l’entraîneur Gareth Southgate alors qu’il exhortait à la prudence avant de se surexciter après leur victoire 2-0 sur l’Allemagne lors des huitièmes de finale de l’Euro 2020 dans un Wembley bruyant.

Les buts de Raheem Sterling et Harry Kane ont donné à l’Angleterre une victoire 2-0 qui était leur premier triomphe sur l’Allemagne en match à élimination directe depuis la finale de la Coupe du monde 1966, l’occasion qui a déclenché un demi-siècle de rivalité footballistique entre les deux nations.

Bien que les 43 000 spectateurs de Wembley aient créé une atmosphère assourdissante une fois que l’Angleterre était en tête, Southgate était conscient des dangers de se perdre dans le buzz avant un match de quart de finale à Rome samedi.

« Cela n’avait pas vraiment besoin que je le dise, mais lorsque nous sommes entrés dans les vestiaires, nous parlions déjà de samedi parce qu’aujourd’hui a été une performance immense mais émotionnellement et physiquement à un prix », a déclaré Southgate lors d’une conférence de presse.

« Nous devons bien récupérer, et [make sure] mentalement, nous sommes dans le bon espace. C’est un moment dangereux pour nous. Nous aurons cette chaleur du succès… et nous savons que ce sera un immense défi à partir de maintenant.

« Les joueurs le savent. Leurs pieds sur terre, ils se sentent confiants de la façon dont ils ont joué. Mais, bien sûr, nous sommes venus ici avec une intention et nous n’y sommes pas encore parvenus. »

Gareth Southgate célèbre après que l’Angleterre a battu l’Allemagne pour atteindre les quarts de finale de l’Euro 2020. Getty Images

La victoire de l’Angleterre est intervenue après que Southgate est revenu à une configuration défensive centrale à trois, la formation qu’il a utilisée lorsque son équipe a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2018 en Russie.

La victoire signifiait également que l’Angleterre avait atteint les quatre derniers, puis au moins les huit derniers dans des tournois successifs pour la première fois depuis 1970.

« Ces joueurs continuent d’écrire l’histoire et ils ont à nouveau l’occasion – nous n’avons jamais participé qu’à une seule demi-finale du Championnat d’Europe », a déclaré Southgate.

« Ils ont la chance de faire quelque chose de vraiment spécial et nous devons nous assurer que nous avons de très bonnes chances de le faire. »

Cette précédente apparition en demi-finale est un souvenir douloureux pour Southgate, même s’il n’en a pas trop tiré, étant donné qu’il a raté un penalty crucial contre l’Allemagne à l’ancien Wembley lors de la fusillade perdante en demi-finale de l’Euro ’96.

« Je ne peux pas changer le fait que les gars avec qui j’ai joué en 1996 n’ont pas pu jouer en finale et cela vivra toujours avec moi », a déclaré le joueur de 50 ans.

« Mais ce que ce groupe de joueurs a pu faire, c’est donner à une nouvelle génération beaucoup de souvenirs heureux et un autre après-midi où ils ont marqué un peu l’histoire. »

Après le match, les joueurs anglais ont pris le temps de visiter le terrain et de profiter des célébrations avec les fans.

Ce sentiment sera sans aucun doute une incitation samedi lorsqu’ils affronteront l’Ukraine ou la Suède, les demi-finales et la finale se déroulant à Wembley.