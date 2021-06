Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, défend une approche prudente du tirage au sort de l’Écosse; Steve Clarke salue Billy Gilmour et Stephen O’Donnell | Actualités footballistiques

Gareth Southgate a défendu son approche prudente du match nul 0-0 de l’Angleterre contre l’Écosse malgré « n’avoir pas atteint les niveaux dont nous avons besoin » lors d’une mauvaise performance à Wembley.

Southgate n’a utilisé que deux de ses cinq remplacements lors d’un match au cours duquel l’Angleterre n’a réussi qu’un seul tir cadré et a été dominé par ses visiteurs, qui sont la troisième équipe la moins bien classée de l’Euro 2020.

L’Angleterre est restée dans sa forme d’origine tout en remplaçant à l’identique Harry Kane et Phil Foden en Marcus Rashford et Jack Grealish, alors qu’ils sont passés à quatre points de leurs deux premiers matchs, ce qui garantira probablement la qualification du Groupe D.

















Gareth Southgate a défendu l’affichage de Harry Kane lors du match nul 0-0 de l’Angleterre contre l’Écosse, insistant sur le fait que c’était toute l’équipe qui ne pouvait pas trouver les réponses à Wembley.



Mais après que l’Angleterre ait été huée par une partie du soutien à domicile après l’une de leurs plus mauvaises performances compétitives de son règne, Southgate a déclaré qu’il accepterait toute critique visant ses décisions car son équipe a raté l’occasion de s’assurer sa place dans les 16 derniers .

Il a déclaré: « Cela semble difficile dans les 15 dernières minutes d’un match comme ce soir où les fans sont désespérés pour que vous alliez de l’avant et abandonniez la forme, car c’est l’Écosse, cela ressemble à une occasion unique, mais nous devons toujours l’aborder qu’un point est encore une étape importante vers la qualification, qui est finalement le premier objectif pour nous.

« Je pense que dans ces moments-là, si nous devions courir pour gagner sans conséquence pour encaisser, vous pourriez l’aborder différemment; mais tout le temps, c’est une nuit où c’était un peu frénétique, ce n’était pas un match avec un énorme contrôle, et vous devez vous assurer qu’assis sur trois points comme nous l’étions, vous gérez le tournoi aussi bien que le match.

« Il est facile de jouer vers la fin, de perdre la forme, puis de perdre le match au cours des cinq dernières minutes, puis vous vous reprochez de ne pas avoir géré le tournoi. Je comprends que nous sommes à Wembley, nous voulions gagner , mais dans le contexte de la qualification du tournoi est la chose la plus importante.

« C’est un jeu où nous n’avons pas atteint les niveaux que nous voulions ou devons, et devons accepter tout ce qui se présente à nous, je devrai accepter tout ce qui se présente à moi, je le comprends parfaitement, mais ce que nous devons faire faire est de s’assurer que nous soutenons les joueurs.

« Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont besoin du soutien de tout le monde – la plupart d’entre eux n’ont jamais été impliqués dans un jeu comme celui-là auparavant, ils apprendront beaucoup et en rebondiront, mais ils ont besoin de tout le monde derrière eux. »

Clarke : Tu n’aurais pas su qui était le favori

















L’Écossais Steve Clarke était satisfait de ses joueurs pour avoir changé la donne lors de leur match nul 0-0 avec l’Angleterre, à la suite des critiques concernant la performance de son équipe lors de leur match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la République tchèque.



Steve Clarke a effectué quatre changements après une mauvaise défaite d’ouverture contre la République tchèque et a été justifié par une performance à la hauteur de la qualité du football produit parfois à ses côtés.

S’adressant à ITV après le match, il a déclaré: « C’était une bonne soirée, nous avons bien joué. Nous avons été injustement critiqués après le match de lundi; je sais que j’ai un bon groupe de joueurs et ils l’ont montré ce soir, alors je suis ravi pour mes joueurs et mon staff.

« Nous avons eu des chances de gagner, l’Angleterre a également eu des moments, mais en regardant cela, vous n’auriez pas su quel est le favori, ce qui nous fait honneur. Le plus agréable, c’est que nous avons joué quand nous avions le ballon et que nous avons créé un numéro de chance. »

Billy Gilmour a obtenu son premier départ en Écosse pour l’épreuve de force de Wembley et a récompensé son manager en remportant le prix de l’homme du match, bien que Clarke ait estimé que Stephen O’Donnell avait ombragé le milieu de terrain de 20 ans de Chelsea dans la nuit.

Il a déclaré: « Stephen O’Donnell était exceptionnel et Billy était juste derrière lui. C’était bien pour lui de prendre ce départ, une grande plate-forme, un grand joueur, Billy.

« Je dis depuis longtemps qu’il sera une grande partie de l’avenir du football écossais ; nous savons ce que nous avons dans le camp, nous essaierons de gérer cela et de garder un contrôle sur les choses. Des performances comme cela ne lui fera aucun mal.

« Obtenir Kieran [Tierney] retour dans les trois et Scott [McTominay] nous donne la plate-forme pour construire à partir de l’arrière. Billy et Callum sont tous les deux de bons footballeurs, nous savions qu’en venant ici, nous ne pouvions pas rester assis et défendre pendant 95 minutes, nous savions quand nous avions le ballon, nous devions en prendre soin et essayer de créer nos propres chances. C’est ce que nous avons réussi à faire. »

Kane : « Nous n’étions pas à notre meilleur niveau », Robertson : « Nous méritions plus »

Le capitaine anglais Harry Kane a fait preuve de courage face à la performance de son pays malgré son remplacement après une mauvaise performance personnelle en attaque, tandis que son homologue Andy Robertson, l’un des artistes vedettes d’Écosse, a déclaré que l’armée tartan avait mérité le maximum de points à Wembley.

Kane a déclaré à ITV: « Un match nul était probablement un résultat juste. Fair-play contre l’Écosse, ils ont très bien défendu, se sont créés quelques occasions eux-mêmes. Ce n’était pas notre meilleur résultat, mais c’est un autre point plus proche de la qualification.

« Nous devons nous dépoussiérer et attendre avec impatience un autre match dans quelques jours. Cela fait partie du jeu [to be subbed]. Le manager prendra des décisions, et s’il pense que c’est juste, il doit le faire. C’est comme ça, et nous avons un autre gros match dans quelques jours, nous devons bien récupérer et nous y préparer.

Harry Kane a été remplacé par Gareth Southgate en deuxième mi-temps



« Je pense que c’était juste un match difficile. Ils ont très bien défendu, ont fait de bons blocs au bon moment, et c’est le football. C’est l’Euro, aucun match ne sera facile. Ils jouent pour leur vie et nous l’avons vu aujourd’hui. »

Robertson a également souligné la performance de Gilmour et a suggéré que perdre à Wembley aurait mis fin à leurs espoirs de progression, avec une victoire contre la Croatie mardi maintenant probablement suffisante pour les voir en huitièmes de finale.

Il a ajouté: « Je pense que nous l’avons fait [deserve to win], je ne pense pas que beaucoup de gens puissent le dire. nous avons eu de grandes occasions, parfois nous avons superbement bien gardé le ballon, frustré l’Angleterre et une autre nuit, nous aurions pu repartir avec plus.

« Nous prendrons un point, cela nous maintient en vie. Mais il est important que nous utilisions le sentiment, le sentiment, que les fans soient satisfaits de nous mardi et essayons de l’utiliser pour obtenir un résultat positif pour sortir du groupe.

« Je mettrais la performance de Gilmour là-haut, juste là-haut. Je lui ai parlé à l’hôtel plus tôt et l’ai regardé, et pour être juste envers Billy, rien ne le dérange. Je pense qu’il peut avoir autant de sélections qu’il le souhaite pour L’Écosse. Il a un grand avenir, mais l’ici et maintenant est plutôt bon pour lui aussi.

Et après?

L’Ecosse est de retour à Hampden Park pour son dernier match de groupe contre la Croatie mardi. L’Angleterre affronte la République tchèque à Wembley le même jour. Coup d’envoi des deux matchs à 20h.