Le patron de l’Angleterre Gareth Southgate assume la responsabilité de la défaite en fusillade de l’Euro 2020

Gareth Southgate a déclaré qu’il était responsable de l’échec du penalty de l’Angleterre lors de la finale de l’Euro 2020 dimanche plutôt que des trois joueurs qui ont raté la fusillade.

L’Italie s’est imposée 3-2 sur tirs au but à la fin d’une soirée éprouvante à Wembley qui s’est terminée 1-1 après prolongation. Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont tous été incapables de convertir leurs pénalités alors que l’Angleterre attend depuis 55 ans un trophée international.

Southgate a affirmé qu’il avait suivi le même processus qui avait donné lieu à un succès en tirs de barrage contre la Colombie lors de la Coupe du monde 2018 et dans la première Ligue des nations de l’UEFA un an plus tard, et il a assumé le fardeau de la septième sortie du tournoi de l’Angleterre aux tirs au but, 25 ans après avoir disparu en tant que joueur contre l’Allemagne en demi-finale de l’Euro 96.

« Ce qu’ils doivent savoir, c’est qu’aucun d’entre eux n’est seul », a déclaré le patron anglais de 50 ans. « Nous gagnons et perdons en équipe, et les tireurs sont mon choix. Nous avons travaillé sur eux à l’entraînement; c’est ma décision. Ce n’est pas aux joueurs.

« Ce soir, ce n’est pas parti pour nous, mais nous savons qu’ils étaient les meilleurs preneurs qu’il nous restait sur le terrain. Nous avons essayé d’amener ces joueurs sur le terrain. Nous avions déjà dû en retirer quelques-uns pendant le match lui-même Alors, oui, bien sûr, ça va être déchirant pour les garçons, mais ils ne sont pas à blâmer pour ça ; c’est ma vocation en tant qu’entraîneur.

Gareth Southgate, à gauche, Jadon Sancho et Marcus Rashford sont photographiés lors de la finale de l’Euro 2020. Nick Potts/PA Images

« C’est un processus que nous avons traversé », a poursuivi Southgate. « Nous avons suivi ce qu’ils ont fait avec leurs clubs sur une longue période de temps, puis ce qu’ils ont montré à l’entraînement également. C’est le processus qui a fonctionné pour nous en Russie et dans la Ligue des Nations. Ce soir, il n’a pas tout à fait fonctionné. »

Southgate a révélé que le prince William s’était rendu dans les vestiaires au coup de sifflet final pour féliciter l’équipe de 26 joueurs pour leur exploit cet été, atteignant une première finale de tournoi depuis 1966 et capturant l’imagination du pays, avec plus de la moitié de la population qui devrait avoir regardé la finale à la télévision en plus des 65 000 spectateurs.

« Pour le moment, les joueurs sont naturellement très calmes », a déclaré Southgate. « Le duc [of Cambridge] vient de descendre les voir dans les vestiaires et les a à juste titre remerciés pour ce qu’ils ont fait et n’a pas hésité à le féliciter.

« J’ai dit que nous ne pouvions avoir aucune récrimination. Ils doivent partir d’ici la tête haute. Ils ont fait plus que toute autre équipe au cours des 50 dernières années. En termes de joueurs, ils devraient être incroyablement fiers de ce qu’ils ont fait. Ces opportunités dans votre vie sont incroyablement rares. »

« Mais crédit à l’Italie, ils ont été exceptionnels pendant tout le tournoi », a ajouté le manager. « La façon dont ils ont utilisé le ballon ce soir était un peu meilleure que nous. Je pense qu’ils étaient assez forts en défense pour nous empêcher de créer quoi que ce soit de manière cohérente sur leur but. »