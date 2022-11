Le patron de l’Angleterre Gareth Southgate à propos de la défaite du Pays de Galles: “Nous savions que leur esprit était parti”

L’entraîneur anglais Gareth Southgate a déclaré avoir senti “l’esprit” du Pays de Galles disparaître pendant le match.

Southgate a vu son équipe s’imposer 3-0 avec une excellente performance en deuxième mi-temps – et en réfléchissant à l’affichage, il a commenté l’atmosphère au sein du camp gallois et leur réaction à deux buts en succession rapide.

“En première mi-temps, nous avons vraiment contrôlé le jeu mais nous n’avons pas créé suffisamment d’occasions nettes”, a déclaré Southgate à la BBC. “Une fois que nous avons marqué les deux buts, nous savions que leur esprit était parti – ça a été un tournoi difficile pour eux.

Marcus Rashford d’Angleterre célèbre après avoir marqué le premier but du match (Crédit image : Stu Forster/Getty Images)

“Rashford a été vraiment impressionnant depuis qu’il est revenu pour nous. Ce coup franc – c’est incroyable, c’est ce dont il est capable.”

La première mi-temps a été particulièrement terne, même pour la Coupe du monde 2022 normes des matchs nuls sans but mis à part une chance de Marcus Rashford, un blaze de Joe Allen et le plus bizarre course fringante de Harry Maguire . Gareth Bale est sorti à la mi-temps sur blessure et les choses sont allées de mal en pis juste après la pause pour les Dragons.

Gareth Bale s’éteint à la mi-temps lors du choc de la Coupe du monde du Pays de Galles contre l’Angleterre au Qatar (Crédit image : Getty Images)

Marcus Rashford, depuis le début à la place de Raheem Sterling, a sorti l’impasse quelques minutes après la pause avec un coup franc merveilleusement tiré qui a été tiré sur le gardien Danny Ward – pour Wayne Hennessey suspendu. L’avance a également été doublée peu de temps après – quand Phil Foden, un autre joueur qui avait mérité un départ après les clameurs des fans et des experts a remboursé la foi que lui a témoignée Gareth Southgate.

Foden a fait irruption dans la surface de réparation et est arrivé au bout d’un centre du capitaine Harry Kane, pour porter le score à 2-0 – encore une fois, Rashford impressionne par son énergie pour récupérer le ballon. Le patron de l’Angleterre, Southgate, a fait venir Trent Alexander-Arnold, Kalvin Phillips, Callum Wilson et Kieran Trippier – les deux premiers pour leurs premières minutes du tournoi – avant que l’attaquant de Manchester United Rashford ne marque ensuite un deuxième de son propre, le gardien muscade Ward pour un des Les buts les plus mémorables de l’Angleterre en Coupe du monde jusqu’à présent . La frappe était le 100e but des Three Lions en Coupe du monde.