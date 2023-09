Le patron de l’Allemagne, Flick, défiant l’avenir malgré la déroute du Japon

Le sélectionneur allemand Hansi Flick a déclaré qu’il était toujours l’homme idéal pour diriger l’équipe après la défaite surprise 4-1 à domicile contre le Japon lors de leur match amical international samedi et malgré une pression croissante suite à une série de mauvais résultats.

Les Allemands, quadruples champions du monde, espéraient que ce match marquerait un nouveau départ pour eux neuf mois avant d’accueillir l’Euro 2024. Au lieu de cela, cela s’est transformé en une débâcle et en leur troisième défaite consécutive au milieu des huées et des sifflets des supporters locaux.

Flick était déjà sous les projecteurs avant le match, son équipe n’ayant remporté que quatre de ses 16 derniers matches avant samedi et s’étant éliminée du premier tour de la Coupe du monde l’année dernière.

Leur dernière erreur ne fera que conduire à des appels plus forts au départ de Flick.

« Je sais qu’il y a une dynamique dans le football et je ne peux pas prévoir ce qui va se passer, mais de mon côté, nous essayons tout pour bien préparer l’équipe », a déclaré Flick aux journalistes.

« Je pense que nous faisons du bon travail et je pense que je suis [the right man for the job] », a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé spécifiquement sur son avenir.

La pression monte sur le sélectionneur allemand Hansi Flick après une nouvelle mauvaise performance contre le Japon samedi. Photo par Alex Grimm/Getty Images

Les Allemands n’ont connu aucun succès sous Flick depuis qu’il a pris le relais il y a deux ans. Ils ont été éliminés de la phase de groupes de la Coupe du monde l’année dernière en remportant un seul match sur trois et n’ont depuis montré aucun signe réel de reprise.

« Je suis très déçu et nous devons admettre que le Japon a une très bonne équipe. Nous n’avons pas les moyens de battre une défense aussi compacte », a déclaré Flick.

« Nous avons bien commencé. Mais ils marquent dès leur première occasion, nous revenons et égalisons et nous avons senti le soutien, mais ensuite ils marquent à nouveau. »

« En seconde période, il y a eu trop d’erreurs individuelles. »

Flick, qui avait débuté son mandat avec une série de huit victoires, devra désormais préparer son équipe à une tâche encore plus difficile contre la France, finaliste de la Coupe du monde 2022, mardi.

« Nous allons bien nous préparer et récupérer. Nous avons choisi de tels matches parce que nous voulons jouer contre les meilleurs », a déclaré Flick.

« Aujourd’hui, nous n’étions pas en mesure de battre cette équipe. Nous allons préparer la France, donner du courage à l’équipe. C’est le travail quotidien. Je peux comprendre les critiques.

« Nous devons traverser cela ensemble. Nous sommes une seule équipe. Nous avons lourdement perdu aujourd’hui mais nous devons nous en remettre et être différents contre la France. »