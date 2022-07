Le patron de l’Allemagne déconcerté par un penalty lors de la défaite finale de l’Euro 2022

Wembley (Royaume-Uni) (AFP) – La sélectionneuse allemande Martina Voss-Tecklenburg s’est dite troublée par la décision de ne pas accorder de penalty à son équipe lors de la première mi-temps de la défaite finale de l’Euro 2022 dimanche face à l’Angleterre.

La capitaine des Lionnes, Leah Williamson, s’est échappée après que le ballon lui ait touché la main dans une bousculade avec le score toujours à 0-0.

L’Angleterre a remporté un tout premier tournoi majeur en prolongation grâce au vainqueur de Chloe Kelly après que Lina Magull a annulé le premier match d’Ella Toone pour les hôtes dans les 90 minutes.

Après un contrôle VAR, l’arbitre ukrainienne Kateryna Monzul n’a pas été invitée à revoir sa décision initiale de ne pas infliger de penalty.

“A ce niveau, en finale des Championnats d’Europe, cela ne devrait pas arriver”, a déclaré Voss-Tecklenburg.

« J’aimerais avoir une discussion, pourquoi personne ne l’a regardé ? C’est quelque chose que j’aimerais vraiment demander. Cela nous est arrivé aujourd’hui, mais si cela leur était arrivé, je ressentirais la même chose. Cela me dérange vraiment.

L’Allemagne a subi un coup dur avant même le coup d’envoi lorsque la capitaine et meilleure buteuse Alexandra Popp a été contrainte de se retirer lors de l’échauffement en raison d’une blessure musculaire.

Voss-Tecklenburg a déclaré que l’attaquant de Wolfsburg, qui avait marqué six buts en cinq matchs dans le tournoi, s’était blessé à l’entraînement samedi.

« Nous avons tout essayé. Hier, à la fin de l’entraînement final, il y a eu des problèmes auxquels nous ne nous attendions pas », a-t-elle ajouté.

«Ce matin, ça avait l’air un peu mieux, mais il était clair que la décision devait être la sienne. Je lui faisais confiance à 1000% et aujourd’hui, elle a dit qu’elle ne pouvait pas courir ou tirer correctement.

“J’ai encore plus de respect pour elle pour dire qu’après un tournoi aussi spécial, elle ne jouera pas de finale. C’est une grande personnalité. »

Le journal allemand Bild a qualifié la finale de « nouvelle fraude à Wembley ».

La seule victoire précédente de l’Angleterre dans un tournoi majeur, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, a eu lieu lors de la Coupe du monde de 1966 avec une victoire 4-2 contre l’Allemagne de l’Ouest, dont on se souvient encore pour le troisième but controversé des Three Lions qui n’a peut-être pas franchi la ligne.