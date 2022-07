Le patron de l’aéroport d’Heathrow déclare que les compagnies aériennes sont responsables du chaos des voyages

Le président de l’aéroport de Londres Heathrow, Lord Paul Deighton, a blâmé les compagnies aériennes pour le chaos des voyages.

Les compagnies aériennes ont réduit le personnel d’assistance au sol pendant la pandémie et ne sont pas en mesure de les remplacer maintenant, a-t-il déclaré.

C’est parce que les compagnies aériennes ne sont pas disposées à payer les taux du marché pour les salaires des bagagistes, a-t-il déclaré.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Le président de l’aéroport de Londres Heathrow a riposté aux compagnies aériennes accusant le hub de l’aviation du chaos des voyages.

Les compagnies aériennes n’ont pas réussi à recruter suffisamment d’agents d’escale parce qu’elles les sous-payent, écrit Lord Paul Deighton dans le Télégraphe mardi. Ces travailleurs s’occupent d’un large éventail d’emplois dans les aéroports, de l’enregistrement au chargement et au déchargement des bagages.

“Il s’agit d’une activité hautement compétitive, à forte intensité de main-d’œuvre et à faible marge, caractérisée par des contrats à court terme. Les compagnies aériennes ont réduit leurs coûts au fil des ans, et ce fut l’un des premiers coûts qu’elles ont réduits pendant la pandémie”, a écrit Deighton.

En conséquence, plus de la moitié des manutentionnaires au sol à travers l’Europe ont quitté l’industrie et nombre d’entre eux possédant des compétences de conduite ont été recrutés comme chauffeurs-livreurs, a-t-il ajouté. Les sociétés d’assistance en escale tentent de pourvoir les postes, “mais si leurs clients des compagnies aériennes ne paient pas les tarifs du marché, ils ne sont pas en mesure de pourvoir les postes”, a écrit Deighton.

Heathrow a demandé aux compagnies aériennes de répondre à la demande avec un personnel d’assistance au sol adéquat, mais “au cours des dernières semaines, nous avons constaté une augmentation choquante du nombre d’avions partant sans bagages et de passagers ayant des vols annulés alors qu’ils étaient déjà à bord”, a-t-il ajouté.

La défense de Deighton de l’aéroport d’Heathrow est venue à la suite des critiques des compagnies aériennes car l’aéroport a plafonne le nombre de passagers pouvant sortir de l’installation en une journée afin de contenir le chaos. Plaque tournante de l’aviation mondiale, Heathrow était l’aéroport le plus fréquenté d’Europe avant la pandémie.

La compagnie aérienne Emirates basée à Dubaï a tout d’abord rejeté la demande d’Heathrow de limiter les ventes de billets d’été, qualifiant la demande de “totalement déraisonnable et inacceptable”, selon un déclaration le 14 juillet. Il convenu de plafonner les ventes de billets un jour plus tard après une réunion avec l’aéroport.

Akbar Al Baker, le PDG de Qatar Airways, a également remis en question les nouvelles mesures de l’aéroport. “Heathrow a le droit de restreindre votre vol car ils ne peuvent pas surcharger leurs installations”, a-t-il déclaré lundi, selon Reuters. “Mais ma question à la direction serait, ils auraient dû voir cela venir et ils auraient dû prendre des mesures d’atténuation.”

Willie Walsh, le directeur général de l’International Air Transport Association, a également blâmé Heathrow. “Je suis surpris que Heathrow n’ait pas été en mesure de mieux se ressaisir”, a déclaré Walsh. Reuter mardi.

Le secteur de l’aviation fait face à un désordre saison de voyage d’été avec des retards de vol, des bagages perdus et le chaos dans toute l’industrie – et en particulier en Europe – alors que la demande est revenue aux niveaux d’avant la pandémie. Problèmes rencontrés par les compagnies aériennes comprennent les pénuries de personnel et le mauvais temps.