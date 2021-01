Le manager de l’AC Milan Stefano Pioli a défendu l’attaquant Zlatan Ibrahimovic contre des accusations de racisme à la suite d’un affrontement avec Romelu Lukaku de l’Inter Milan lors du match de quart de finale de la Coppa Italia.

Les deux hommes ont dû être séparés après avoir échangé des mots forts sur le terrain avec les deux réservations et Ibrahimovic a ensuite été expulsé lorsqu’il a ramassé un deuxième carton jaune.

– Insider Notebook: Man United s’inquiète de Rashford

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Ibrahimovic a été accusé d’avoir utilisé un langage offensant lors de sa dispute avec Lukaku et a ensuite publié un message sur les réseaux sociaux réitérant qu’il était contre le racisme.

« J’ai aussi été un joueur, donc je comprends que ces choses peuvent arriver », a déclaré Pioli lors d’une conférence de presse avant le choc de Serie A samedi contre Bologne. « Bien sûr, je ne justifie ni ne suis d’accord avec [it].

« Le passé d’Ibra nous montre qu’il n’est clairement pas raciste, ce qui est important. Il est également important de souligner que Milan a toujours été en première ligne lorsqu’il s’agit de lutter contre tout type de discrimination. »

Ibrahimovic a également été vivement critiqué pour avoir quitté son camp avec 10 hommes. Au moment de son carton rouge, Milan menait 1-0 mais a perdu le match 2-1.



1 Liés

Cependant, Pioli a déclaré que la critique ne faisait qu’alimenter Ibrahimovic et le motiverait davantage.

« Ibra et moi n’avons pas vraiment parlé », a déclaré Pioli. «Je sens qu’il a besoin de ce genre de situations pour trouver plus d’énergie, plus de force et encore plus de détermination si c’est possible.

« Ibra est calme et il est motivé comme nous tous. Je suis sûr que nous pouvons bien faire. Il est désolé pour son deuxième carton jaune et pour avoir quitté l’équipe avec 10 hommes. Il est déterminé à obtenir le meilleur résultat possible. [against Bologna]. «