Le patron de la télévision russe détaille l’impact politique sur les émissions sportives

Les téléspectateurs russes ont vu une multitude de compétitions sportives étrangères disparaître de leurs écrans ces derniers mois

Le producteur général de la principale chaîne sportive fédérale russe, Match TV, a déclaré qu’il espérait que des compétitions étrangères populaires telles que la Premier League anglaise reviendraient sur les écrans de télévision en Russie, notant que le pays n’était pas “se fermer au monde”.

Une foule d’organisations sportives telles que la Premier League et le championnat de course automobile de Formule 1 ont annulé ou suspendu leurs accords de diffusion en Russie en réponse à la campagne militaire en Ukraine.

La situation a contraint les diffuseurs russes tels que Match TV à changer d’orientation, même si, selon le producteur général Alexander Taschin, ce ne sera pas nécessairement une tendance à long terme.

“Lorsque certains ayants droit ont suspendu leur contrat, l’écoute de la chaîne [numbers] souffert,” a admis Taschin au point de vente russe Vedomosti.

« Le public s’intéresse aux compétitions de nos [athletes] contre les étrangers, maintenant il n’y en a presque plus, nous nous sommes donc réorientés vers les événements nationaux russes.

“Auparavant, ils étaient diffusés principalement sur des chaînes de niche, maintenant ils sont passés sur la chaîne fédérale.”

Mais le responsable de Match TV a noté l’évolution des tendances, en disant : « Le public a commencé à revenir, principalement pour [Russian] football : la Supercoupe de Russie, les premiers tours de la [Russian] Première ligue.

« En plus, nous n’avons pas perdu tous les contrats : par exemple, il y a les championnats de football en Italie et en Allemagne. Nous nous efforçons de maintenir un équilibre et ne voulons pas nous fermer au monde entier.

Taschin a confirmé que les fans de football russes ne pourraient pas voir l’action de la Premier League anglaise sur leurs écrans au cours de la saison 2022/23, même si la chaîne a signé une année exceptionnelle de six contrats avec la compétition l’été dernier pour un montant de 43 millions de livres sterling (52 $). million).

“En raison de la législation britannique sur les sanctions, Match TV ne diffusera pas la Premier League 2022/23, mais le contrat n’a pas été résilié. Nous espérons, lorsque la situation se stabilisera, réaliser nos plans – juste un an plus tard », dit Tachin.

Il a ajouté que “théoriquement” il était possible que la Premier League anglaise revienne sur les écrans russes cette saison si la situation politique change, mais que “A ce jour, l’alignement est le suivant : il nous manque la saison 2022/23.”

Concernant les grands événements tels que l’UEFA Champions League et la Coupe du Monde de la FIFA, où les équipes russes ont été interdites de jouer, le producteur de Match TV a déclaré que “il n’y a pas de contexte politique qui nous empêcherait de montrer ces tournois.”

“Pour le moment, nous nous préparons pour les événements et sommes en contact étroit avec des collègues de la FIFA, et nous verrons ce qui se passera ensuite. Quelque chose peut changer chaque jour. Nous sommes prêts à tout développement d’événements », il ajouta.

