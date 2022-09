Le patron de la télévision prédit le nombre de Russes qui devraient regarder la Coupe du monde

L’interdiction de la Coupe du monde au Qatar par la Russie aura peu d’impact sur les chiffres d’audience de la télévision, a-t-on suggéré

L’appétit des Russes pour regarder le football en direct lors de la Coupe du monde de football de cette année au Qatar ne sera pas significativement affecté par l’absence de l’équipe nationale du tournoi, selon le PDG de la chaîne Telesport.

L’équipe russe de Valeri Karpin a été effectivement empêchée de tenter d’atteindre la Coupe du monde 2022 au Qatar dans le cadre des sanctions généralisées de la communauté sportive mondiale en raison de l’action militaire en cours en Ukraine.

Mais bien qu’il soit privé de voir des jeunes prodiges russes comme Arsen Zakharyan concourir sur la plus grande scène du sport, on s’attend à ce qu’il y ait un intérêt assez sain à regarder l’événement dans toute la Russie.

“C’est le plus grand public. Le visionnage cumulé est généralement au niveau de 200 millions de personnes. Si vous comptez en termes de personnes, c’est de 40 à 50 millions“, a déclaré le PDG de Telesport, Petr Makarenko, à TASS.

“Si nous prenons les chiffres de la Coupe du Monde de la FIFA 2018, l’audience moyenne d’un match sur Channel One et Rossiya-1 est de 10 à 12 millions de personnes, et sur Match TV, elle est de 1,5 million”, il ajouta.

“C’est pourquoi nous avons deux chaînes – Channel One et Rossiya – elles sont socio-politiques, elles fournissent des informations aux gens. Et Match TV donne purement du sport, ça s’avère être une très bonne combinaison. il ajouta.

Les estimations d’audience seront une bonne nouvelle pour ceux qui craignaient qu’il n’y ait un black-out imposé à la télévision russe tout au long de la Coupe du monde, le producteur général adjoint de Match TV, Vasily Konov, ayant précédemment déclaré que les contrats pertinents avaient été convenus et signés pour diffuser l’événement. .

La Russie a été l’hôte réussi de la Coupe du monde 2018, après quoi la FIFA a confirmé qu’un public mondial de quelque 3,57 milliards de personnes s’était connecté pour regarder le tournoi joué dans 12 stades de 11 villes russes.

La finale, qui s’est jouée entre la France et la Croatie au stade Luzhniki de Moscou, a été vue par plus de 1,1 milliard de personnes dans le monde.

La Coupe du monde de cette année se déroulera du 20 novembre au 18 décembre au Qatar.