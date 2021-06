Le patron de la Russie Cherchesov devient viral pour avoir bu du Coke après que Ronaldo évite la marque

L’acte de Ronaldo de retirer une paire de bouteilles de Coca et de promouvoir les vertus de l’eau lors d’une conférence de presse avant le match du Portugal contre la Hongrie cette semaine aurait effacé des milliards du cours de l’action du fabricant américain de boissons.

L’icône ciselée du football portugais craint clairement d’être photographiée avec une boisson qui a longtemps été accusée de provoquer l’obésité et de pourrir les dents des gens.

Mais ne vous inquiétez pas, dirigeants de Coke, vous avez toujours un grand fan sous la forme du manager russe Cherchesov.

Le patron de ‘Sbornaya’, 57 ans, était heureux de siroter une bouteille de Coca lors de sa conférence de presse d’avant-match avant que la Russie n’affronte la Finlande à Saint-Pétersbourg cette semaine.

Apparaissant aux côtés de son entraîneur, le défenseur russe Georgy Dzhikiya a d’abord fait signe aux bouteilles et a demandé à Cherchesov : « Avez-vous vu ce que Cristiano a fait quand il s’est débarrassé des bouteilles? »

Cherchesov se contenta de hausser les épaules avant de s’engouffrer dans une bouteille de Coca Zero qui avait été placée devant lui.

Cherchesov buvant du Coca (sans sucre) devant son presseur, Dzhikiya lui demande : « N’as-tu pas vu ce que Cristiano a fait hier ? Il s’en est débarrassé. Le corps de Stani n’est évidemment pas autant un temple que celui de CR7 #Euro2020pic.twitter.com/kOZQBZL3zH – Liam Tyler (@tyler_lj) 15 juin 2021

Portugal vs Russie pic.twitter.com/hivHH2psrL – Pas de contexte Football russe (@NCRusFootball) 16 juin 2021

Le moment a été largement partagé en ligne, tirant de l’humour pour les comparaisons entre l’approche du Cherchesov légèrement plus rond – un ancien gardien de but international – et Ronaldo, un homme notoirement obsédé par le fait de traiter son corps comme un temple.

Certains ont plaisanté en disant que le geste de Cherchesov rétablirait rapidement le cours de l’action de Coke – tandis que Ronaldo serait déclenché.

Ronaldo quelque part pic.twitter.com/WmQTr6vDBC – Stepan 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 (@i_lovekis) 16 juin 2021

Mais Ronaldo n’a peut-être pas toujours été aussi bien disposé à l’idée d’être photographié avec des produits Coke.

Certains fans ont rapidement fait glisser des images de CR7 faisant la promotion de la marque plus tôt dans sa carrière, ainsi que de la société de restauration rapide KFC. Cela a conduit à des accusations d’hypocrisie contre la légende de 36 ans.

Donc Cristiano Ronaldo n’aime pas le Coca, hein? Eh bien, c’est gênant… Je suppose que le chèque de paie a cessé de venir pic.twitter.com/hDRGbqmDmo – JAKE BUCKLEY (@TheMasterBucks) 15 juin 2021

Ronaldo est devenu le meilleur buteur de tous les temps aux Championnats d’Europe lorsqu’il a marqué un doublé contre la Hongrie devant plus de 60 000 fans à Budapest mardi.

Ronaldo a maintenant 11 buts au cours de ses apparitions lors de cinq éditions du tournoi, dépassant l’icône de la France Michel Platini, qui a marqué neuf buts, tous inscrits à l’Euro 84.

L’as de la Juventus Ronaldo a également porté son total international à 106, à seulement trois du record de tous les temps détenu par l’icône iranienne Ali Daei.

Le Portugal affrontera l’Allemagne, triple roi de l’Euro, samedi à Munich. Les Allemands abordent ce match après avoir perdu leur match d’ouverture du Groupe F contre la France 1-0 au même endroit mardi.

Les joueurs qui évitent les sponsors sont devenus un thème récurrent à l’Euro 2020. La star française Paul Pogba – un fervent musulman – a été vu retirer une bouteille de Heineken de sa conférence de presse cette semaine, bien que la bouteille soit sans alcool.

Répondant à la fureur suscitée par les actions de Ronaldo envers l’un de leurs principaux sponsors, l’UEFA a tenté de minimiser la ligne.

« Les joueurs se voient offrir de l’eau, aux côtés de Coca-Cola et Coca-Cola Zero Sugar, à leur arrivée lors de nos conférences de presse », a déclaré un porte-parole de l’Euro 2020, ajoutant que tout le monde « a droit à ses préférences en matière de boissons ».

Mais si Coke a perdu un fan à Ronaldo, au moins ils en ont encore un à Cherchesov.