Le patron de la RFU sous le feu, Bill Sweeney, rejette la rébellion « cynique » du rugby anglais | Actualités du rugby à XV

Le directeur général de la RFU, Bill Sweeney, estime que l’introduction de contrats hybrides sera bénéfique pour les deux clubs de Premiership et de l’équipe nationale.

Bill Sweeney est convaincu qu’il reste l’homme idéal pour diriger la Rugby Football Union malgré la crise du football anglais et affirme que « nous sommes à l’aube de quelque chose d’assez spectaculaire ».

Quatre clubs professionnels se sont effondrés en un peu plus d’un an – Wasps, Worcester, London Irish et Jersey Reds – tandis qu’en janvier, la Rugby Football Union a déclenché une révolte populaire en gérant l’abaissement de la hauteur des plaquages ​​au niveau communautaire.

A la veille de la victoire de l’Angleterre sur l’Argentine qui a ouvert la Coupe du monde le mois dernier, les membres du conseil de la RFU ont envoyé une lettre au conseil d’administration pour exprimer leurs inquiétudes quant au leadership du directeur général Sweeney et du président Tom Ilube.

Sweeney a déclaré que la rébellion « cynique » avait été réprimée lors de la réunion du conseil de vendredi, ajoutant qu’elle avait été organisée par un « petit groupe de personnes qui ne sont plus dans le jeu ou qui ont des programmes qui ne sont pas nécessairement dans le meilleur intérêt du jeu ». « .

Au niveau élite, l’Angleterre n’a pas terminé au-dessus de la troisième place des Six Nations depuis 2020 et a limogé Eddie Jones en décembre, donnant à son remplaçant Steve Borthwick seulement huit mois pour se préparer à la Coupe du monde.

« C’est probablement aux autres de dire s’ils ne pensent pas que je suis la bonne personne pour le faire », a déclaré Sweeney.

« Personnellement, je pense que, compte tenu de mon expérience, de mon parcours et de mon équilibre entre affaires et sport, je pense que je suis la bonne personne pour faire cela.

« J’ai accepté ce rôle pour une raison simple : je suis très passionné par ce jeu.

« Il y a probablement un grand nombre de mes amis et de ma famille qui seraient très heureux si je ne le faisais plus. Mais je crois que nous sommes à l’aube de quelque chose d’assez spectaculaire ici.

« Cela a été un moment unique en raison des défis financiers, de la relation de travail avec Premiership Rugby, de notre capacité à changer cette relation autour du partenariat, à résoudre les problèmes qui nous ont empêchés de remporter régulièrement les Six Nations.

« Le travail que nous faisons à World Rugby autour de la Coupe des Nations, le calendrier mondial – tout cela joue également un rôle.

« Je sens que j’ai l’énergie, la passion et le désir d’aller jusqu’au bout.

« Maintenant, si quelqu’un d’autre pense différemment à ce sujet, c’est tout aussi bien.

« On ne se réveille pas tous les matins en profitant, mais c’est la raison pour laquelle j’aimerais continuer. »

Sweeney a été accusé par une audience de la commission du numérique, de la culture, des médias et du sport en novembre dernier d’être « complètement endormi au travail » et on lui a dit qu’il devrait envisager de démissionner en réponse à la crise financière qui a conduit à l’entrée de Wasps et Worcester dans l’administration.

Le chef de Twickenham a promis une réforme structurelle « pour résoudre un certain nombre de problèmes qui ne sont pas résolus depuis un certain temps », mettant ainsi fin aux « périodes d’expansion et de récession où elles reposent davantage sur l’espoir ».

Sweeney a confirmé que des négociations étaient en cours pour que 25 joueurs anglais soient placés sous des « contrats hybrides » qui donneraient à Borthwick plus de contrôle sur ses internationaux les plus importants.

Sur le terrain, l’Angleterre reprend sa campagne de Coupe du monde en France contre les Samoa samedi à 16h45.