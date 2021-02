PDG d’AWS Andy Jassy | Asa Mathat pour Vox Media

Sinon, Andy Jassy, ​​PDG d’AWS, a déclaré en 2019: «Vous aurez 50 lois différentes dans 50 États différents.»

Note de l’éditeur, 2 février: Mardi, le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a annoncé qu’il prévoyait de démissionner pour devenir président exécutif de la société et que le dirigeant de longue date Andy Jassy prendra la relève en tant que PDG d’Amazon plus tard cette année. Jassy, ​​un vétéran d’Amazon de 23 ans qui dirige l’entreprise de cloud computing du géant de la vente au détail AWS, a été interviewé par la cofondatrice de Recode, Kara Swisher, sur scène à la conférence de code 2019 de Recode.

Cette interview donne un aperçu des points de vue de Jassy sur la vie privée, des critiques entourant la technologie controversée de reconnaissance faciale de l’entreprise et du rôle que le gouvernement devrait jouer dans la réglementation de la technologie. Ce dernier sujet sera probablement au centre des préoccupations de Jassy lorsqu’il commencera à diriger la société de 1 billion de dollars – Amazon a récemment été confronté à un examen antitrust croissant et à la question de savoir si ses activités devraient être démantelées. Cet examen devrait se poursuivre sous une administration Biden.

L’interview et l’histoire originale, publiées en juin 2019, figurent ci-dessous.

Le PDG d’Amazon Web Services, Andy Jassy, ​​dirige une entreprise gargantuesque qui a réalisé près de 26 milliards de dollars de revenus l’année dernière.

Mais l’un de ses derniers produits, le logiciel de reconnaissance faciale Rekognition, a récemment provoqué une controverse démesurée pour l’unité de cloud computing d’Amazon.

Jassy dit donc qu’il aimerait voir une réglementation fédérale qui fournirait des conseils sur la façon dont la technologie devrait – et ne devrait pas – être utilisée.

«J’aurais aimé qu’ils se dépêchent. … Sinon, vous aurez 50 lois différentes dans 50 États différents », a déclaré Jassy à Kara Swisher de Recode lundi dans une interview à la Conférence Code à Scottsdale, Arizona.

Le logiciel Rekognition d’Amazon permet à ses clients, qui comprennent des entreprises et des forces de l’ordre, de faire correspondre des photos et des vidéos avec des bases de données de photos, telles que celles de criminels, en temps réel.

Cela a conduit à l’indignation à la fois à l’intérieur et à l’extérieur d’Amazon. Des centaines d’employés d’Amazon ont appelé AWS, ainsi que des groupes de défense des libertés civiles et des législateurs, à commercialiser Rekognition auprès de la police, de l’ICE et d’autres organismes d’application de la loi, car ils craignent que la puissante technologie ne soit utilisée à mauvais escient.

Exemple concret: l’été dernier, l’ACLU a testé le logiciel Rekognition et a constaté qu’il correspondait à tort à 28 membres du Congrès avec des photos de personnes ayant commis un crime. Les fausses correspondances impliquaient de manière disproportionnée des membres du Congrès qui sont des personnes de couleur. Amazon a déclaré que l’ACLU avait utilisé le mauvais paramètre pour le logiciel.

Amazon a depuis présenté des propositions de directives éthiques pour l’utilisation de la reconnaissance faciale et a déclaré qu’il soutenait les appels à une législation nationale relative à la technologie.

Jassy a réitéré cette position lundi. Mais il a dit qu’Amazon continuerait à vendre le logiciel.

«Ce n’est pas parce que la technologie pourrait être mal utilisée que nous devrions l’interdire et la condamner», a-t-il déclaré.

Il a comparé la technologie à d’autres choses qui peuvent être mal utilisées: comme le courrier électronique, avec une référence au piratage du système de messagerie de Sony il y a plusieurs années.

Et … un couteau.

«Vous pouvez utiliser un couteau de manière clandestine», dit-il.

Les employés d’Amazon ont confronté les dirigeants à propos de la technologie avec des questions lors d’une réunion de tout le personnel à l’automne. Jassy leur a dit que s’il pensait qu’un large éventail d’opinions sur le sujet était «génial», l’entreprise se sentait bien au sujet de la technologie et des clients qui l’utilisaient.

Il a réitéré cette position lundi soir, affirmant que l’un des principes de leadership d’Amazon est «Avoir une colonne vertébrale; pas d’accord et s’engager.

Traduction: Nous avons entendu votre objection, employés. Mais nous ne sommes pas d’accord.

