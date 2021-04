Prabhakar Raghavan, de Google Inc., prend la parole lors de l’événement Cloud Next ’18 de l’entreprise à San Francisco, Californie, le 24 juillet 2018.

Prabhakar Raghavan, responsable de la recherche récemment promu par Google a gagné 55,25 millions de dollars l’année dernière, selon la procuration annuelle de la société dépôt avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Ce montant tient compte de son salaire de 655 000 $ pour l’exercice 2020, des attributions d’actions s’élevant à 54,58 millions de dollars et de 9 750 $ «autres». Alphabet a généré plus de 182 milliards de dollars en revenu au cours de l’exercice 2020.

C’est plus élevé que la rémunération de la directrice financière Ruth Porat, qui s’élevait à 50,89 millions de dollars.

C’est la première fois que la société inscrit Raghavan sur son tableau de rémunération des dirigeants dans son nouveau rôle. Le dossier a également répertorié pour la première fois le directeur des affaires Philipp Schindler, qui a gagné 66,38 millions de dollars au cours de l’année. Il a ce rôle depuis 2015.

La divulgation financière intervient près d’un an après le remaniement de la direction de Google l’été dernier, au cours duquel la société a réuni les dirigeants de la recherche, des assistants et des publicités sous le nouveau Raghavan, qui relève du PDG Sundar Pichai. La recherche reste l’une des activités les plus importantes d’Alphabet – le segment « Recherche Google et autres » a généré 104 milliards de dollars de revenus l’an dernier, bien avant les autres segments rapportés tels que YouTube Ads, Google Cloud et les annonces vendues sur les sites des membres du réseau Google.

Le cadre de 60 ans supervise désormais les produits Google Search, Assistant, Geo, Ads, Commerce et Payments. Auparavant, il était vice-président principal des publicités, des débuts et des paiements.

Clarification: Ce titre a été ajusté pour noter le fait que les attributions d’actions de Raghavan s’acquièrent au fil du temps.