Le patron de la prison aux Philippines nie avoir creusé un tunnel d’évacuation pour les détenus, affirme que le trou était destiné à la plongée sous-marine

Un patron de prison aux Philippines a nié qu’un énorme tunnel creusé à côté de sa maison était destiné à aider les prisonniers à s’évader.

Gerald Bantag a plutôt insisté sur le fait que le tunnel était destiné à la plongée sous-marine.

Bantag résidait dans les vastes locaux de la prison avant d’être suspendu.

Un chef pénitentiaire philippin accusé d’avoir ordonné le meurtre d’un journaliste a affirmé qu’une énorme fosse creusée à côté de son domicile dans un complexe pénitentiaire de Manille n’était pas un tunnel d’évacuation pour les détenus, mais pour la plongée sous-marine.

Estimé à 60 m de profondeur et 40 m de large, le trou a été découvert à la résidence officielle de Gerald Bantag après sa suspension en tant que directeur général du Bureau of Corrections.

La police a accusé Bantag d’avoir ordonné le meurtre de l’éminent radiodiffuseur Percival Mabasa, qui a été abattu devant son domicile dans la capitale le mois dernier.

Il a nié toute implication dans le meurtre.

Bantag, qui reste libre pendant que les procureurs décident s’il y a suffisamment de preuves pour l’inculper, a admis aux médias locaux qu’il avait ordonné les fouilles à son domicile.

REGARDER | Tempête tropicale Nalgae: le nombre de morts aux Philippines grimpe à 48, avec 22 personnes portées disparues

Bantag a déclaré qu’il était plongeur et qu’il souhaitait créer la “piscine la plus profonde de Manille”, selon une interview diffusée plus tôt ce mois-ci.

Mais une autre piscine d’environ 25 m de long avait déjà été construite à quelques mètres de la fosse.

Bantag a nié que le trou ait été conçu pour être un tunnel d’évacuation pour les détenus enfermés à l’intérieur de la prison surpeuplée de New Bilibid, dont les vastes terrains contiennent l’ancienne maison de Bantag.

Le secrétaire à la Justice, Crispin Remulla, a déclaré la semaine dernière que Bantag lui avait dit qu’il cherchait le trésor légendaire volé dans toute l’Asie du Sud-Est par les forces japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale et qui aurait été enterré aux Philippines.

Rémula a dit :

C’était censé être une chasse au trésor… Je lui ai dit d’arrêter.

Bantag a été nommé chef des prisons en septembre 2019 par le président Rodrigo Duterte.

Bantag aurait également gardé des chevaux que lui et les détenus avaient l’habitude de monter, a déclaré Sonny Del Rosario, chef du bureau d’information publique du Bureau of Corrections.

Cela ne faisait “évidemment pas partie” du programme officiel de réhabilitation des détenus, a-t-il déclaré mercredi à l’AFP.

Del Rosario a dit :

C’est la première fois qu’un réalisateur possède des chevaux. Je ne connais pas la raison.

Del Rosario a déclaré que l’autorité pénitentiaire avait connu “de nombreuses controverses dans le passé”.

Il a insisté sur le fait que “nous ne sommes pas tous corrompus”.

“La majorité des employés du Bureau of Corrections sont très, très bons”, a-t-il déclaré.