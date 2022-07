Le patron de la police frappé d’une interdiction de conduire après avoir été surpris en excès de vitesse CINQ fois en 12 semaines

Un chef de police HYPOCRITE qui s’est engagé à réprimer les excès de vitesse a dépassé la limite cinq fois en 12 semaines.

La police et commissaire au crime Caroline Henry, 52 ans, s’est vu interdire de conduire après avoir parcouru jusqu’à 40 mph sur quatre routes distinctes de 30 mph.

L’hypocrite PCC Caroline Henry a dépassé la limite de vitesse cinq fois en 12 semaines Crédit : PA

Elle a également été surprise à deux reprises à 35 mph et à deux reprises à 38 mph dans une Mercedes et une Lexus, qui avaient une plaque d’immatriculation personnalisée, entre mars et juin 2021.

Deux des occasions se sont déroulées près d’une école primaire à Daybrook, Nottinghamshire.

L’infraction à la loi de la commissaire conservatrice intervient malgré sa campagne électorale de mai 2021 pour “sécuriser Notts”.

Elle s’est engagée à “réduire la criminalité par des actes, pas des mots” et a promis des réponses policières efficaces et efficientes aux excès de vitesse.

Henry, marié au député conservateur Darren Henry, a été condamné aujourd’hui à une amende de 2 450 £ ainsi qu’à une interdiction de conduire de six mois après avoir reconnu avoir fait un excès de vitesse au tribunal de première instance du Nottinghamshire.

Refusant de démissionner après sa condamnation, elle a déclaré: “Je suis vraiment désolée pour les excès de vitesse.

“Je reste déterminé à servir les habitants du Nottinghamshire en tant que policier et commissaire au crime.”

L’avocat de la défense Rhys Rosser a exhorté le tribunal à laisser Henry conserver sa licence afin qu’elle puisse rendre visite à son fils à l’hôpital de Salisbury, dans le Wiltshire.

Mais le juge de district Leo Pyle a déclaré que son mari pouvait faciliter son transport, bien que ce soit un “inconvénient”.

Plus tôt, il a dit à Henry: des infractions “Ce qu’ils montrent, c’est que vous conduisez à des vitesses constantes au-dessus des limites de vitesse.

“Ce qu’on ne m’a pas dit, c’est pourquoi.

“Que ce soit pour le travail ou pendant votre temps libre, vous devez prévoir du temps pour vous rendre à destination en toute sécurité.

“Limitation de vitesse [cameras] sont situés… non pas à des endroits où ils peuvent infliger des amendes maximales, mais pour des raisons de sécurité.”

La députée travailliste Lilian Greenwood a qualifié la conduite de Henry de scandaleuse.

Elle a ajouté: “Le public mérite mieux – il est intenable pour elle de continuer dans son rôle.”