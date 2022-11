Le patron de la NBA, Adam Silver, demande les excuses de Kyrie Irving pour l’antisémitisme

Kyrie Irving a refusé de s’excuser d’avoir publié jeudi un lien vers du matériel antisémite et la star des Brooklyn Nets rencontrera le commissaire déçu de la NBA, Adam Silver, au sujet de la controverse la semaine prochaine.

Silver a demandé des excuses à Irving et a dénoncé le contenu antisémite dans un film que le meneur de jeu des Nets a propulsé sur les réseaux sociaux, mais Irving s’est arrêté avant les deux lors d’une conférence de presse plus tard, affirmant seulement qu’il avait pris la responsabilité du poste.

“Je ne sais pas comment l’étiquette devient justifiée”, a déclaré Irving. « Ce n’est pas parce que je poste un documentaire (lien) que je suis antisémite. Cela ne veut pas dire que je suis automatiquement du côté de tous ceux qui y croient.

“Je ne peux pas être antisémite si je sais d’où je viens.”

Un jour plus tôt, Irving avait annoncé qu’il ferait un don de 500 000 dollars à des groupes œuvrant pour l’éradication de la haine et avait admis que le film impliqué avait un “impact négatif” sur la communauté juive.

Irving a déclenché une tempête de controverse la semaine dernière après avoir publié un lien sur les réseaux sociaux vers “Hebrews to Negroes: Wake Up Black America” ​​– un film de 2018 largement critiqué pour contenir une gamme de tropes antisémites critiqués, entre autres, par le propriétaire des Nets Joe Tsaï.

Silver était satisfait du don et de la déclaration d’Irving, mais en a demandé plus.

“Kyrie Irving a pris la décision imprudente de publier un lien vers un film contenant du matériel antisémite profondément offensant”, a déclaré Silver dans un communiqué.

“Bien que nous apprécions le fait qu’il ait accepté de travailler avec les Brooklyn Nets et l’Anti-Defamation League pour lutter contre l’antisémitisme et d’autres formes de discrimination, je suis déçu qu’il n’ait pas présenté d’excuses sans réserve et plus spécifiquement dénoncé le contenu ignoble et préjudiciable. contenus dans le film qu’il a choisi de faire connaître.

“Je rencontrerai Kyrie en personne la semaine prochaine pour discuter de cette situation.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il était désolé jeudi après la déclaration de Silver, Irving a répondu: «Je prends ma responsabilité d’avoir publié cela.

“Certaines choses qui étaient douteuses là-dedans, fausses… Je ne voulais pas causer de tort. Ce n’est pas moi qui ai réalisé le documentaire.

Insistant sur ce qu’il considérait comme incorrect dans le film, Irving a déclaré: “Certaines des critiques de la foi juive et de la communauté, bien sûr”, et a décrit la négation de l’Holocauste comme un “mensonge”.

Dans une déclaration conjointe avec les Nets et l’Anti-Defamation League, Irving a déclaré que sa contribution aidera à créer des programmes éducatifs pour lutter contre le sectarisme et l’antisémitisme.

“Je m’oppose à toutes les formes de haine et d’oppression et je reste ferme avec les communautés qui sont marginalisées et touchées chaque jour”, a déclaré Irving dans le communiqué.

Dans des commentaires aux médias, Irving a souligné qu’il assume la responsabilité de sa publication, et non des mensonges du film.

“Le fait que cela m’a opposé à la communauté juive et que je sois ici pour répondre à des questions sur le fait de savoir si je suis désolé ou non pour quelque chose que je n’ai pas créé – c’est quelque chose que j’ai partagé et je dis à tout le monde que je suis prendre la responsabilité – alors c’est là que je suis assis », a déclaré Irving.

“Quand je me répète que je ne vais pas me retirer, cela n’a rien à voir avec le rejet d’une autre race ou d’un groupe de personnes. Je suis tellement fier de mon héritage et de ce que nous avons été.

– ‘Feu de lumière’ –

Irving a raté une grande partie de la saison dernière en raison de son refus de se faire vacciner contre Covid-19, qualifiant les mandats de vaccination de violation des droits de l’homme.

Irving, qui a une fois provoqué un volet en suggérant qu’il croit que la Terre est plate, a également parlé de l’histoire des Noirs et de l’esclavage, se qualifiant de “phare de lumière” dans l’obscurité.

“J’ai grandi dans un pays qui m’a dit que je ne valais rien et que je venais d’une classe d’esclaves”, a déclaré Irving.

«Je ne suis donc pas ici pour comparer les atrocités ou les événements tragiques de quiconque auxquels leurs familles sont confrontées depuis des générations.

«Je suis juste ici pour continuer à exposer des choses que notre monde continue de mettre dans les ténèbres. Je suis un phare de lumière. C’est ce que je suis ici pour faire.

