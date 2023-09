Le patron de la NASA dit qu’il pense que des extraterrestres pourraient exister lors d’une audience sur les ovnis | Nouvelles du monde

Bill Nelson s’exprime lors d’une conférence de presse au sujet d’un nouveau rapport sur les ovnis commandé par la Nasa. (Photo : Celal Gunes/Agence Anadolu via Getty Images) L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré qu’il pensait que des extraterrestres pourraient vivre sur une autre planète comme la nôtre. Il a fait part de ses réflexions après que l’agence spatiale a publié les résultats d’une étude d’un an sur les ovnis, qu’elle appelle phénomènes anormaux non identifiés (UAP). S’exprimant lors d’une conférence de presse, M. Nelson a admis qu’avec des milliards d’étoiles dans des milliards de galaxies, une autre Terre pourrait bien exister. Il a déclaré: « Si vous me demandez, est-ce que je crois qu’il y a de la vie dans un univers si vaste qu’il m’est difficile de comprendre à quel point il est grand, ma réponse personnelle est oui. » Les scientifiques de la Nasa évaluent à « au moins mille milliards » la probabilité de vie sur une autre planète semblable à la Terre, a-t-il ajouté. Dans le rapport de 33 pages de l’étude, une équipe indépendante mandatée par la Nasa a exhorté l’agence spatiale américaine à intensifier ses efforts pour recueillir des informations sur les PAN et à jouer un rôle plus important pour aider le Pentagone à les détecter. Le panel de 16 membres a noté que les technologies telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique sont essentielles pour identifier les événements rares, y compris les PAN. M. Nelson a déclaré qu’il pensait qu’un autre monde comme le nôtre pourrait exister (Photo : Getty Images) La Nasa nomme désormais un directeur de recherche UAP pour diriger un nouveau projet examinant les données et enquêtant sur la présence de l’UAP sur Terre. Plus: Tendance

On espère que la participation de la Nasa contribuera à réduire la stigmatisation entourant les PAN. « Nous voulons déplacer le débat sur les PAN du sensationnalisme vers la science », a déclaré M. Nelson. Il a promis une approche ouverte et transparente. Interrogé par les journalistes sur la question de savoir si les États-Unis ou d’autres gouvernements cachent des extraterrestres ou des vaisseaux spatiaux d’un autre monde, M. Nelson a répondu : « Montrez-moi les preuves. » M. Nelson veut faire passer la conversation sur les OVNIS du « sensationnalisme à la science » (Photo : Getty Images) La Nasa a déclaré qu’elle ne recherchait pas activement des observations inexpliquées. Mais il dispose d’une flotte de vaisseaux spatiaux qui tournent autour de la Terre et qui peuvent aider à déterminer, par exemple, si la météo est à l’origine d’un objet ou d’un événement étrange. La Nasa définit les PAN comme des observations dans le ciel ou ailleurs qui ne peuvent pas être facilement identifiées ou expliquées scientifiquement. L’étude a été lancée il y a un an et a coûté moins de 100 000 dollars (80 500 £). Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

