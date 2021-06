Un patron de la MAFIA, qui dit avoir tué plus de 150 personnes dont un garçon de 11 ans qu’il a dissous dans de l’acide, a été libéré après 25 ans.

Giovanni Brusca, 64 ans, surnommé « le porc » et « le tueur de personnes », qui a déclenché l’explosif que le procureur anti-mafia tué Giovanni Falcone, est désormais un homme libre après avoir conclu un accord avec des procureurs en Sicile.

Brusca, 64 ans, a été libérée de la prison de Rebibbia à Rome hier après 25 ans de prison Crédit : EPA

Le prisonnier devenu informateur a déclaré aux procureurs : « Je suis un animal. J’ai travaillé toute ma vie pour Cosa Nostra. J’ai tué plus de 150 personnes. Je ne me souviens même pas de tous leurs noms.

La nouvelle de lundi a déclenché une polémique en Italie, même si la libération de l’ancien tueur de Cosa Nostra était attendue et requise par la loi comme en 2000, Brusca a décidé de collaborer avec les procureurs et a ainsi obtenu une réduction de peine.

Brusca était le bras droit du soi-disant super patron Totò Riina, décédé en prison en 2017. Brusca a été arrêté en mai 1996 et condamné à perpétuité pour plus de 100 meurtres, dont un enfant de 11 ans étranglé dont le corps il a jeté dans une baignoire d’acide.

Sa libération a semé la détresse parmi les proches des victimes de Cosa Nostra et les politiciens qui affirment que Brusca n’a jamais montré de preuves réelles de s’être repenti de ses atrocités, citant son dossier controversé en tant que témoin d’État.

Les révélations de Brusca ont conduit à l’arrestation de tueurs et de nombreux patrons de Cosa Nostra, mais le public, et surtout les proches des victimes, ont eu du mal à lui pardonner ses atrocités.

La police anti-mafia porte des masques pour cacher son identité et escorte le fugitif de la mafia devant le siège de la police à Palerme, en Sicile, le 21 mai 1996 Crédit : Reuters

Il a été arrêté dans une villa de la province d’Agrigente en 1996, par un policier du nom de Luciano Traina. Traina est le frère d’un collègue officier qui a également été tué par Cosa Nostra.

« Je n’oublierai jamais l’expression de son visage lorsque nous l’avons arrêté », a déclaré Traina à Repubblica. « Je ne lui pardonnerai jamais. Parce que je ne crois pas que Brusca ait jamais dit toute la vérité.

« C’est un coup de poing dans le ventre qui vous coupe le souffle », a déclaré mardi à Rtl 102.5 Enrico Letta, le chef du parti démocrate de centre-gauche.

« Après 25 ans de prison, le patron de la mafia Giovanni Brusca est un homme libre. Ce n’est pas la « justice » que méritent les Italiens », a déclaré le chef du parti d’extrême droite de la Ligue, Matteo Salvini.

Maria Falcone, la sœur du procureur Giovanni Falcone qui a été tué avec sa femme et trois gardes du corps par Brusca a déclaré : « Sur le plan humain, c’est une nouvelle qui me fait mal. Mais la loi sur la réduction des peines pour la collaboration des mafieux est une loi que mon frère voulait, et donc elle doit être respectée. »

« J’espère seulement que la justice et la police seront vigilantes, avec une extrême attention, afin d’éviter le risque qu’il commette à nouveau des crimes. »

Il a purgé tout sauf 45 jours de sa peine après son arrestation en 1992 Crédit : EPA

Plus tôt cette année, la mafia la plus riche d’Italie, la calabraise ‘Ndrangheta, a été jugée dans le cadre du plus grand procès de la mafia en plus de 30 ans.

Les flics disent qu’il a dépassé la Cosa Nostra de Sicile et la Camorra basée à Naples en influence grâce à son contrôle du trafic de drogue.

Plus de 900 témoins se prononcent contre 355 membres présumés du groupe dont le chiffre d’affaires est estimé entre 36 et 45 milliards de livres et qui contrôlerait jusqu’à 80 pour cent de l’approvisionnement en cocaïne en Europe.