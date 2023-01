Le patron de la mafia le plus recherché d’Italie arrêté après 30 ans de cavale

ROME – Les autorités italiennes ont arrêté lundi leur fugitif le plus recherché, le chef de la mafia Matteo Messina Denaro, qui a été détenu dans une clinique privée de la ville sicilienne de Palerme après 30 ans de cavale.

Denaro figurait sur la liste des personnes les plus recherchées d’Italie depuis le début des années 1990 et serait à la tête du syndicat du crime Cosa Nostra. Il avait déjà été reconnu coupable de dizaines de meurtres par contumace et risque plusieurs peines d’emprisonnement à perpétuité.