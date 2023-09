Le patron de la mafia italienne emprisonné, Matteo Messina Denaro, est mort : rapports | Actualités sur la criminalité

Le chef de la mafia italienne Matteo Messina Denaro, capturé en janvier après 30 ans de cavale, est décédé, selon les médias.

L’agence de presse ANSA a annoncé lundi que Messina Denaro, 61 ans, est décédée à l’hôpital de L’Aquila, dans le centre de l’Italie, après avoir sombré dans un « coma irréversible » au cours du week-end.

L’ancien chef de la mafia sicilienne Cosa Nostra cherchait à se faire soigner pour un cancer du côlon au moment de son arrestation. Il a d’abord été détenu dans une prison à sécurité maximale, mais a été transféré à l’hôpital de L’Aquila ces dernières semaines lorsque son état s’est aggravé.

Messina Denaro n’a demandé aucun traitement médical agressif, a rapporté l’ANSA, ajoutant que les médecins avaient arrêté de le nourrir après qu’il ait été déclaré dans le coma.

Fils d’un mafieux, Messina Denaro est né à Castelvetrano, une ville du sud-ouest de la Sicile, en 1962. Il a suivi son père dans la foule et, à 15 ans, il portait déjà une arme à feu.

La police affirme qu’il a commis son premier meurtre à l’âge de 18 ans.

Le clan Castelvetrano était allié aux Corleonesi, dirigés par Salvatore « la Bête » Riina, devenu le « patron des patrons » incontesté de la Cosa Nostra grâce à sa quête impitoyable du pouvoir.

Surnommé « U Siccu » ou le Maigre, Messina Denaro est devenu le protégé de Riina et a montré qu’il pouvait être tout aussi impitoyable que son maître, écopant de 20 peines de prison à vie lors de procès tenus par contumace pour son rôle dans une série de meurtres de la foule.

Il s’agit notamment des assassinats en 1992 des procureurs anti-mafia Giovanni Falcone et Paolo Borsellino – des crimes qui ont choqué l’Italie et déclenché une répression contre la foule sicilienne, ainsi que les attentats à la bombe à Rome, Florence et Milan en 1993 qui ont tué 10 personnes.

Messina Denaro a également été tenue pour responsable de l’enlèvement de Giuseppe Di Matteo, 12 ans, pour tenter de dissuader le père du garçon de témoigner contre la mafia.

Le garçon a été détenu pendant deux ans puis assassiné.

Surnommé par la presse italienne « le dernier parrain », Messina Denaro a lui-même affirmé avoir assassiné suffisamment de personnes pour remplir un cimetière.

Il s’est caché en 1993 alors qu’un nombre croissant de transfuges commençaient à fournir des détails sur son rôle dans la foule, mais les enquêteurs pensent qu’il s’éloignait rarement de la Sicile.

Il a été arrêté à Palerme, la capitale sicilienne, le 16 janvier, devant une clinique privée pour patients atteints de cancer.

La police a déclaré qu’elle s’était penchée sur l’ancien chef de la mafia après avoir reçu une information selon laquelle il était malade. Ils ont éliminé d’autres suspects potentiels d’âge et de condition similaires, en partie en vérifiant la base de données du système national de santé.

Selon des dossiers médicaux divulgués dans les médias italiens, il aurait été opéré d’un cancer du côlon en 2020 et 2022 sous un faux nom.

Messina Denaro ne s’est jamais mariée mais était connue pour avoir plusieurs amants.

Il a écrit qu’il avait une fille mais qu’il ne l’avait jamais rencontrée.

Malgré sa notoriété, les procureurs ont toujours douté que Messina Denaro soit devenu le « patron des patrons » de la mafia, estimant qu’il était plus probable qu’il soit simplement le chef de la Cosa Nostra dans l’ouest de la Sicile.