Le patron de la mafia capturé, Matteo Messina Denaro, a fait dissoudre mon frère de 12 ans dans de l’acide – j’espère qu’il souffrira d’une mort lente

LE frère d’un garçon dissous dans l’acide sur les ordres de Matteo Messina Denaro a déclaré qu’il espère que le chef de la mafia mourra lentement d’un cancer.

Giuseppe Di Matteo a été kidnappé dans le but d’empêcher le père de l’enfant de 12 ans de témoigner contre Denaro, mais a finalement été étranglé après l’échec du complot de chantage.

Giuseppe Di Matteo a été étranglé et dissous dans de l’acide Crédit: .

Il a été kidnappé dans le but d’empêcher son père de témoigner contre Matteo Messina Denaro Crédit : EPA – Vérifiez le titulaire du droit d’auteur

Le patron de la mafia sicilienne Denaro a été arrêté après 30 ans Crédit : police italienne via AP

Denaro à l’arrière d’une voiture de police après avoir été saisi à Palerme, en Sicile Crédit : Reuters

Une photo de Denaro a été publiée par la police des carabiniers Crédit : EPA

Denaro, qui dirigeait le célèbre groupe sicilien “Cosa Nostra”, a été arrêté par des flics après 30 ans en tant que donateur mafieux le plus recherché d’Italie.

Selon la police, l’homme de 60 ans, connu sous le nom de “Le patron des patrons”, a été emmené lors d’une visite dans une clinique médicale privée de la plus grande ville de Sicile, Palerme, où il aurait été soigné pour un cancer.

Il serait à l’origine des meurtres de deux procureurs anti-mafia, Giovanni Falcone et Paolo Borsellino en 1992.

Denaro risque également une peine d’emprisonnement à perpétuité pour son rôle dans les attentats à la bombe qui ont tué dix personnes à Florence, Milan et Rome l’année suivante.

En raison de ses crimes sauvages, on pense que Denaro s’est donné le surnom de “The Devil”.

Giuseppe a été kidnappé en 1993 et ​​détenu pendant deux ans en captivité dans un crime qui a choqué les Italiens habitués aux méthodes brutales de la mafia.

Nicola Di Matteo a déclaré que lui et sa mère avaient ressenti “une joie mêlée de larmes” lorsqu’ils ont appris l’arrestation qui “a rouvert une blessure”.

“J’ai lu qu’il est malade. J’espère qu’il pourra vivre le plus longtemps possible pour avoir de longues souffrances, les mêmes qu’il a infligées à mon frère, un petit garçon innocent.

« Quelque chose comme ça ne peut pas être pardonné. C’est impensable face à ce qui est arrivé à Giuseppe. Maintenant, il doit souffrir comme mon frère.

Une vidéo étonnante montre des foules applaudissant et acclamant la police dans les rues de Palerme alors qu’un Denaro à l’air frêle était photographié à l’arrière d’une voiture de police aux côtés d’un flic armé emmené.

Les flics ont maintenant publié une photo de Denaro, également connue sous le nom de “U Siccu” ou “The Skinny One”.

Dans un documentaire, on prétend que Denaro s’est vanté une fois d’avoir “tué assez de gens pour remplir un petit cimetière”.

En septembre dernier, la police italienne des carabiniers a affirmé que le don mafieux était toujours aux commandes et donnait des ordres depuis son bastion régional dans la ville de Trapani, dans l’ouest de la Sicile.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a adressé ses “remerciements les plus chaleureux” à la police pour la capture du gangster le plus recherché du pays.

Denaro se cache depuis 30 ans, la police semblant incapable de le retrouver malgré son séjour en Sicile.

Les flics ont même publié un e-fit montrant à quoi pourrait ressembler le patron de Cosa Nostra s’il se déguisait en femme, portant une perruque rouge et des lunettes de soleil pour éviter d’être détecté.

La dernière observation confirmée de Denaro remonte à août 1993, lorsqu’il a été aperçu avec deux amis en vacances à Forte dei Marmi, dans la région italienne du nord de la Toscane.

L’arrestation intervient près de 30 ans jour pour jour depuis que la police a arrêté Salvatore “Toto” Riina, le plus puissant chef de la mafia sicilienne du XXe siècle.

Il est mort en prison en 2017 n’ayant jamais enfreint “l’omerta”, ou le légendaire code mafieux du silence.

Né en 1963 à Castelvetrano, en Sicile, Denaro a un jour écrit dans une lettre que son plus grand regret était de ne pas avoir terminé ses études.

Dans une lettre écrite par le don redouté et découverte plus tard par la police en 2015, il a déclaré: “Ma plus grande colère vient du fait que j’étais un bon élève, seulement que j’étais distrait par autre chose.”

Son père, Francesco, Don Ciccio, était le patron de la mafia de Castelvetrano et avait une alliance étroite avec les Corleones de Toto Riina.

Il a appris à utiliser une arme à feu à l’âge de 14 ans et, à seulement 20 ans, Denaro a suivi son père dans la foule, travaillant avec les Corleones pour écraser deux familles mafieuses rebelles.

Il était connu pour son style de vie flashy, conduisant une Porsche, s’habillant de costumes Armani et portant une montre Rolex Daytona.

Tout cela malgré le fait qu’il se vantait de réclamer des allocations de chômage à l’État italien.

Après qu’un commissaire de police à Castelvetrano, Rino Germana a commencé à enquêter sur Denaro, il a décidé de faire tuer le flic.

Il a suivi l’inspecteur dans sa voiture, lui tirant dessus et le forçant à sauter dans la mer pour s’échapper.

L’officier n’a survécu que parce que la kalachnikov de l’un des hommes de main de Denaro s’est coincée alors qu’il tentait de tirer.

L’argent du syndicat du crime de Denaro provenait de la gestion de raquettes de protection, ainsi que de l’élimination illégale des déchets, du blanchiment d’argent et du trafic de drogue.

L’empire d’influence de Denaro s’étendait jusqu’en Amérique du Sud, et il aurait également été l’homme qui a décidé qui devait être tué par la foule.

Il était également à l’origine du choix des cibles à Florence, Milan et Rome qui ont été ciblées lors d’une campagne de terreur menée par Cosa Nostra contre l’État italien au début des années 90, qui a fait dix morts.

Denaro a planifié le meurtre de deux juges anti-mafia, en tuant un dans sa voiture alors qu’il rentrait chez lui lorsque jusqu’à 2 000 livres d’explosifs ont été placés sous un tronçon d’autoroute en Sicile.

D’autres actes de sauvagerie horrible prétendument planifiés par Denaro ont été perpétrés contre des parents innocents de gangsters rivaux.

On pense que Denaro a ordonné le coup sur Antonella Bonomo, la fiancée du patron de la mafia Alcamo Vincenzo Milazzo, qui avait été très critique envers les Corleones.

Bonomo, qui était enceinte de trois mois à l’époque, s’est noyée dans le meurtre du 15 juillet 1992.

À une autre occasion, Denaro aurait assassiné un directeur d’hôtel qui poursuivait la même femme que lui.

Nicola di Matteo a déclaré qu’il ne pardonnerait jamais à Denaro

Denaro est apparu fragile alors qu’il était emmené par des flics armés Crédit : Reuters

Denaro était à la tête du célèbre clan Cosa Nostra de la mafia 1 crédit

Un e-fit a été produit par des flics montrant Denaro déguisé en femme Crédit : AFP