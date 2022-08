Le patron de la ligue de golf saoudienne confirme le montant stupéfiant que Woods a rejeté

Le golfeur américain a refusé l’échappée soutenue par l’Arabie saoudite, selon son PDG Greg Norman

La légende du golf Tiger Woods a refusé une offre de 700 à 800 millions de dollars pour rejoindre la LIV Golf Series, selon le PDG du groupe controversé financé par l’Arabie saoudite.

S’exprimant lors d’un épisode de Tucker Carlson Tonight, Greg Norman a déclaré que LIV Golf avait approché Woods avant qu’il ne soit nommé PDG avec une offre massive de se lier à l’événement en échappée – mais le vainqueur majeur à 15 reprises a refusé d’accepter leurs ouvertures.

“Ce numéro était là avant que je devienne PDG“, a déclaré Norman lors de l’émission télévisée Fox News.

“Écoute, Tiger est un déménageur d’aiguilles, n’est-ce pas ? Donc, bien sûr, vous devez regarder le meilleur des meilleurs. Ils avaient initialement approché Tiger avant que je ne devienne PDG. Ce numéro est quelque part dans ce quartier.”

Alors que Woods était apparemment inébranlable dans son désir de faire preuve de loyauté envers le PGA Tour, LIV Golf a fait tourner la tête de plusieurs grands pros ces derniers mois dans une situation qui a été assimilée à une guerre civile en développement au sein du sport.

Woods avait auparavant publiquement soutenu la décision du Royal & Ancient Golf Club de St Andrews (R&A) de refuser une invitation à Norman pour célébrer la 150e édition du British Open, où Norman est deux fois vainqueur.

“Le R&A a évidemment ses avis et ses jugements et sa décision“, a déclaré Woods. “Greg a fait des choses qui, à mon avis, ne sont pas dans le meilleur intérêt de notre jeu, et nous revenons probablement à l’endroit le plus historique et traditionnel de notre sport. Je crois que c’est la bonne chose.”

Woods a également réservé des critiques à plusieurs des meilleurs pros qui sont passés au LIV Golf, soutenu par le Fonds d’investissement public saoudien, notamment Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Phil Mickelson et Brooks Koepka.

Les joueurs ci-dessus seraient les bénéficiaires de contrats garantis d’une valeur comprise entre 100 et 200 millions de dollars, tout en étant également éligibles à des avantages financiers individuels en fonction de leurs performances.

“je ne suis pas d’accord“, a expliqué Woods. “Je pense que ce qu’ils ont fait, c’est qu’ils ont tourné le dos à ce qui leur a permis d’arriver à cette position.”

Norman, cependant, ne le voit pas comme tel et a déclaré à Carlson sur Fox News que le PGA Tour détenait depuis longtemps le monopole du sport et que l’objectif de LIV était de fournir un système financier plus robuste aux joueurs.

“C’est un monopole», a déclaré Norman à Carlson. “Ils veulent juste nous fermer par tous les moyens, alors ils utiliseront tout point de levier possible pour nous fermer, et ils ne le font pas. Ils ne vont pas nous fermer parce que le produit parle de lui-même.”

Il a également ajouté qu’une vague de sponsors qui ont abandonné les joueurs de LIV est au mieux une mauvaise décision, et au pire une hypocrisie flagrante.

“Ça m’épate“, a expliqué Norman.

“Des sponsors, soit dit en passant, qui dépensent des milliards de dollars en Arabie Saoudite. Le PGA Tour compte environ 27 sponsors, je pense, qui font plus de 40 milliards de dollars de chiffre d’affaires par an en Arabie saoudite.

“Pourquoi le PGA Tour n’appelle-t-il pas le PDG de ces organisations [and say], ‘Je suis désolé que nous ne puissions pas faire affaire avec vous parce que vous faites des affaires avec l’Arabie Saoudite.’ Pourquoi s’en prennent-ils aux golfeurs professionnels ?”

