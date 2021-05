Le patron de la Lazio Simone Inzaghi confirme sa sortie avant le transfert annoncé de l’Inter Milan

Simone Inzaghi a confirmé qu’il quittait son poste d’entraîneur de la Lazio alors qu’il se prépare à succéder à Antonio Conte à l’Inter Milan, champion de Serie A.

Conte a accepté la résiliation mutuelle de son contrat mercredi, et Sky Italia a rapporté jeudi qu’Inzaghi a conclu un contrat de deux ans pour entraîner l’Inter lorsque son séjour à Rome prendra fin le mois prochain.

« C’est avec beaucoup d’émotion que je veux vous informer que le 30 juin, ma merveilleuse aventure avec la Lazio prendra fin », a déclaré Inzaghi à l’ANSA.

« Je remercie le club, le président, les joueurs et les fans qui m’ont accompagné au cours de ces magnifiques 22 années en tant que joueur et entraîneur. Nous nous sommes battus et avons gagné ensemble.

« Ces couleurs resteront à jamais dans mon cœur : le bleu et le blanc feront toujours partie de mon âme. »

Inzaghi est à la Lazio depuis son arrivée en tant que joueur en 1999, remportant le titre de Serie A et trois Coppa Italias en tant qu’attaquant avant de raccrocher ses crampons en 2010.

Il a commencé à entraîner dans le secteur des jeunes du club de la capitale avant de prendre le poste de l’équipe première en avril 2016.

Inzaghi a guidé la Lazio vers la Coppa Italia et deux succès en Super Coupe d’Italie, tout en les menant aux 16 derniers de leur première campagne de Ligue des champions en 13 ans cette saison.

Sky Italia a rapporté qu’Inzaghi était parvenu à un accord verbal pour prolonger son contrat avec la Lazio lors d’une réunion avec le président du club Claudio Lotito mercredi, mais a ensuite été convaincu par l’Inter de changer d’avis.

« Nous respectons la reconsidération d’un entraîneur et, avant, d’un joueur qui pendant de nombreuses années a lié son nom à la famille de la Lazio et à de nombreux Biancocelesti succès », a déclaré la Lazio dans un communiqué.

L’Inter confirmera vendredi qu’Inzaghi a signé un contrat de deux ans d’une valeur de 4 millions d’euros par saison, a rapporté Sky Italia.