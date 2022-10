Le patron de la Juventus, Massimiliano Allegri, déclare qu’il n’a pas renoncé à atteindre les 16 derniers

L’entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, a déclaré lundi qu’il n’avait pas renoncé à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions alors que son équipe se prépare à se rendre à Benfica dans le groupe H mardi.

L’équipe d’Allegri doit battre Benfica et le Paris St Germain pour avoir une chance d’atteindre les huitièmes de finale, mais leur sort est hors de leur contrôle car ils sont à cinq points derrière ces deux équipes, qui doivent encore jouer contre le Maccabi Haifa.

« Nous ne sommes pas encore éliminés, ni qualifiés pour les huitièmes de finale, et nous ne sommes même pas sûrs d’aller en Ligue Europa, mais demain un seul résultat suffira. Tout ne dépend pas de nous, mais tout est encore possible », a-t-il déclaré aux journalistes.

« Nous devons gagner pour garder la porte ouverte. Benfica est maître de son destin. C’est l’une des quatre équipes européennes invaincues, avec Napoli, le Paris St Germain et le Real Madrid. De plus, ils ont une conduite différente devant leurs fans et nous le savons.

Benfica, qui garantira une place en huitièmes de finale avec une victoire, a riposté pour une victoire 2-1 à la Juve lors du premier match du 15 septembre avec des buts de Joao Mario et David Neres après que les Italiens aient pris une avance de quatrième minute. Arkadiusz Milik.

“Nous devons jouer comme nous l’avons fait pendant une bonne partie du match à domicile, mais en augmentant la durée de notre intensité”, a déclaré Allegri. « Nous n’avons pas mal commencé. Nous essaierons de gagner par deux buts, mais nous savons qu’ils sont très forts.

La Juve a remporté deux matchs consécutifs de Serie A pour la première fois cette saison en battant Empoli 4-0 à domicile vendredi après avoir battu Turin 1-0 à l’extérieur la semaine précédente.

« Lors des deux derniers matchs, nous avons eu la bonne attitude, ce qui n’est pas toujours arrivé. Le moment magique ne doit pas s’arrêter. Je suis optimiste, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour bien faire », a déclaré Allegri.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici