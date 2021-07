Le manager de retour de la Juventus, Massimiliano Allegri, a déclaré qu’il s’attendait à « plus de responsabilités » de la part de Cristiano Ronaldo.

Allegri est revenu à la Juve deux ans après avoir quitté son poste, ayant d’abord été remplacé par Maurizio Sarri puis Andrea Pirlo.

Depuis le départ d’Allegri en 2019, des joueurs expérimentés tels que Gianluigi Buffon et Andrea Barzagli ont évolué, et l’ancien patron de l’AC Milan regarde Ronaldo et les autres joueurs plus âgés pour s’intensifier.

« J’ai parlé à Ronaldo, ainsi qu’à d’autres joueurs hier », a déclaré Allegri lors d’une conférence de presse. « Je lui ai dit que la saison prochaine est importante et que je suis heureux de le revoir.

« Mais aussi qu’il aura plus de responsabilités qu’il y a trois ans, lorsqu’il a rejoint une équipe plus expérimentée.

« Je m’attends non seulement à beaucoup de buts de Ronaldo, mais aussi à l’exemple du joueur expérimenté qu’il est. »

Lors de la dernière saison d’Allegri, la Juve a remporté la Serie A mais n’a pas remporté la Coppa Italia pour la première fois de son mandat de cinq ans et a été éliminée de la Ligue des champions par l’Ajax en quart de finale.

Sarri a emmené la Juve au titre lors de la campagne suivante avant que Pirlo ne mène la Juve à la quatrième place alors qu’ils manquaient de remporter la Serie A pour la première fois en une décennie avec l’Inter Milan en tête.

Allegri, qui a mené la Juve à deux finales de la Ligue des champions, a déclaré qu’il visait le succès dans la première compétition de clubs de football européen et a déclaré que l’Inter débutait la saison en tant que favori du titre de Serie A.

« Nous devons créer un chemin qui nous mènera au titre en mai », a déclaré Allegri. « [Winning the Champions League] est notre désir et devrait être le désir de tous.

« Mais, en plus de gagner autant que possible, mon objectif est d’aider à grandir et à améliorer les joueurs. »

Interrogé sur les rivaux potentiels pour le titre, Allegri a déclaré: « Je vois l’Inter comme favori parce qu’ils ont remporté le titre l’année dernière. Il y a eu beaucoup de changements de direction – je suis également curieux de voir Rome et Naples. »