Le patron de la Juve dénonce les accusations cinglantes de Bonucci en matière de « feuilleton »

Dans une interview explosive, Leonardo Bonucci a déclaré que son ancien patron de la Juve, Massimiliano Allegri, l’avait humilié. Il est même allé jusqu’à accuser le patron italien de l’avoir renvoyé du club à deux reprises.

Bonucci a quitté la Juventus en mauvais termes après un long mandat de 12 ans et a signé gratuitement à l’Union Berlin le 1er septembre. Le défenseur central italien semblait gelé par les Bianconeri depuis le début de l’été.

Il n’est pas allé avec l’équipe aux États-Unis pour un voyage de pré-saison ni joué dans un match amical à domicile avant la saison 2023-24 de Serie A. Son absence de l’équipe l’a incité à intenter une action en justice contre son ancienne équipe cette semaine, affirmant qu’elle avait violé la convention collective (CBA) avec l’organisation des joueurs.

Bonucci a blâmé le patron de la Juve pour ses deux sorties des Bianconeri

Le défenseur central chevronné a accordé jeudi une interview à SportMediaset dans laquelle il a mis en doute l’histoire de la Juve. Il a déclaré qu’aucun avis n’avait été annoncé indiquant qu’il devrait partir en février.

Il a également blâmé Allegri pour ses deux sorties, la première en 2017 pour rejoindre l’AC Milan et la seconde cet été pour rejoindre l’Union Berlin en Allemagne.

« Mes droits stipulaient que j’aurais dû m’entraîner avec l’équipe quel que soit le choix technique et être mis en mesure de pouvoir physiquement jouer la saison suivante. Cela ne m’a pas été accordé, je ne m’entraînais plus avec l’équipe. Je ne pouvais pas faire ce que j’aime le plus.

« Je poursuis cette cause parce que les gens qui étaient censés me laisser terminer ma carrière à la Juventus de manière respectueuse et digne ne l’ont pas fait..»

Allegri riposte

Allegri en a profité pour riposter à l’ancien international italien pour avoir porté de telles accusations.

« Il n’y a plus rien à dire sur Bonucci. Je ne peux que lui souhaiter bonne chance dans sa carrière dans le football et en dehors. Les feuilletons sont sur Canale 5 et je ne suis pas un grand fan. Je souhaite bonne chance à Leonardo pour la suite de sa carrière. Il a rejoint un club de Ligue des Champions, donc ce sera important pour lui en termes de motivation. Il n’y a plus rien à ajouter.

« Leo n’a pas créé de guerre interne. Une décision a été prise, comme nous l’avons dit. Cela fait partie du cours de la vie. Il aura la chance de jouer la Ligue des Champions. L’équipe veut prouver ce qu’elle peut faire. Comme toutes les équipes que j’ai entraînées, elles laissent tout sur le terrain.

« Être traité de menteur [by Bonucci]? Mes amis m’appellent toujours Pinocchio, c’est la moindre des choses », a ajouté le manager via Calciomercato.

Crédit photo : IMAGO / Focus Images