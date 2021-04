Le licenciement de l’ancien vainqueur de la Ligue des champions, Mourinho, intervient vers la fin d’une campagne oubliable pour Tottenham, qui languit en septième position du tableau après une terrible course à pied depuis qu’il a brièvement été en tête plus tôt dans la saison.

Avec peu de chances réalistes de se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine en terminant quatrième, les Spurs – qui se sont écrasés hors de la Ligue Europa grâce à une sombre défaite 3-0 après une prolongation au Dinamo Zagreb le mois dernier – ont été largement moqués pour avoir accepté de participer. dans la nouvelle Super League européenne tant décriée, les fans affirmant qu’ils sont bien loin de rivaliser avec les poids lourds du continent.

Spurs Supporters: Mourinho sera sûrement limogé si nous ne faisons pas le prélèvement de la Ligue des Champions Daniel: le quoi? – Astead (@AsteadWesley) 19 avril 2021

Mourinho pourrait probablement financer toute la Super League avec tous les bénéfices qu’il a. – Charles Watts (@charles_watts) 19 avril 2021

L’avenir de Mourinho était incertain après avoir publiquement exprimé ses frustrations avec ses joueurs et développé un style de jeu ultra-prudent et contre-attaquant qui était rarement agréable à regarder, même si ses chances de conserver son travail auraient été renforcées par sa relation précédemment étroite avec Daniel Levy et le gain d’environ 21 millions de dollars requis pour que le président de Tottenham révoque les Portugais et son personnel.

Les Spurs n’ont remporté qu’un de leurs six derniers matches, y compris une défaite contre son rival Arsenal, une défaite 3-1 à domicile contre Manchester United après avoir pris les devants et un match nul à Newcastle, menacé de relégation, dans lequel ils se sont appuyés sur les buts de l’attaquant anglais. Harry Kane pour renverser un déficit avant de perdre deux points.

José Mourinho a été limogé par Tottenham, confirmé. Ryan Mason devrait prendre le relais jusqu’en juin, comme le rapporte Telegraph. 🚨⚪️ #Éperons#THFC@JPercyTelegraph – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 19 avril 2021

La Super League européenne est forméeLes clubs de la Premier League quittent l’ECATottenham limogé Jose Mourinho une semaine avant leur finale de coupe pic.twitter.com/9gCFMJr4mL – ODDSbible (@ODDSbible) 19 avril 2021

L’équipe de Mourinho était de nouveau redevable à un doublé de Kane après avoir été derrière à Everton vendredi soir dans un match qui s’est terminé 2-2, anéantissant pratiquement leurs espoirs de se classer parmi les quatre premiers.

Le joueur de 58 ans devait mener les Spurs dans la finale de la Coupe de la Ligue contre les leaders en fuite de Manchester City à Wembley dimanche dans une rencontre que de nombreux fans redoutaient à la lumière de la forme contrastée des finalistes.

Les Spurs limogeant Mourinho au milieu de tout le drame de l’ESL pic.twitter.com/56XudliSp7 – Joe Gilmore (@Gilologie) 19 avril 2021

Mourinho a décidé de devenir la plus grande nouvelle de la journée. Cahier de texte. pic.twitter.com/VvReVlrG1r – COPA90 (@ Copa90) 19 avril 2021

Il a maintenant reçu son troisième limogeage lucratif depuis décembre 2015, lorsque Chelsea a renvoyé l’homme qui avait initialement transformé leur fortune sur le terrain après que le propriétaire russe Roman Abramovich ait repris le club en 2003.

Manchester United a limogé Mourinho presque exactement trois ans plus tard, réagissant après seulement sept victoires lors de leurs 17 premiers matchs de Premier League au cours d’une période où ils étaient devenus connus pour leurs tactiques perçues comme négatives.