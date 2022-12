Le patron de la France discute des craintes liées au virus avant la finale de la Coupe du monde

Plusieurs membres de l’équipe de France sont tombés malades ces derniers jours

L’entraîneur français Didier Deschamps a déclaré que son équipe prenait les précautions nécessaires pour limiter l’impact d’un virus infectieux, alors qu’il craignait qu’il ne se propage dans son équipe avant la finale de la Coupe du monde de dimanche contre l’Argentine.

Les Bleus ont assuré le passage à leur deuxième finale de Coupe du monde consécutive avec une victoire 2-0 contre le Maroc mercredi, mais deux joueurs – Adrien Rabiot et Dayot Upamecano – n’étaient pas disponibles pour la sélection dans la formation de départ au stade Al Bayt après s’être plaint de maladie santé.

La France reste confiante que les deux joueurs seront disponibles pour le match phare de dimanche, bien que Deschamps ait déclaré que la paire avait été maintenue à l’écart du reste de l’équipe.

Upamecano a récupéré pour être nommé sur le banc des remplaçants contre le Maroc, tandis que Rabiot est resté confiné dans sa chambre à l’hôtel de l’équipe.

Un autre joueur, Kingsley Coman, a été décrit comme se sentant «fébrile» cette semaine alors que le virus spécifique reste inconnu.

Plusieurs personnes associées à la Coupe du monde ont signalé avoir contracté le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, une maladie répandue au Qatar qui peut provoquer des symptômes pseudo-grippaux.

“A Doha, les températures ont un peu baissé, vous avez la clim qui marche tout le temps», a déclaré Deschamps.

“Nous avons eu quelques cas de symptômes pseudo-grippaux. Nous essayons de faire attention pour que cela ne se propage pas et les joueurs ont fait de gros efforts sur le terrain et évidemment leur système immunitaire en souffre.

“Dayot Upamecano s’est senti malade immédiatement après le match [against England]. Cela arrive lorsque vous faites un tel effort, votre corps est affaibli et vous êtes plus susceptible d’être infecté par ces virus.

“Nous prenons toutes les précautions nécessaires, nous essayons de nous assurer qu’il ne se propage pas mais les virus sont bien sûr infectieux et nous devons prendre des précautions contre cela. On l’a séparé des autres et Adrien aussi.”

La France espère que la menace virale n’entrave pas ses préparatifs avant la finale de la Coupe du monde, où elle affrontera une équipe argentine dirigée par la présence galvanisante d’un Lionel Messi en forme.