Le patron de la France Didier Deschamps vise à creuser le mandat de José Mourinho à Tottenham

Le sélectionneur français Didier Deschamps a visé le sort de José Mourinho à Tottenham après que les Portugais ont affirmé que ce serait un échec si les vainqueurs de la Coupe du monde ne remportaient pas le Championnat d’Europe cet été.

Les Bleus cherchent à devenir la première équipe depuis l’Espagne (2008-2012) à remporter deux tournois consécutifs et à reproduire l’équipe de France qui l’a réalisé de 1998 à 2000.

Parler à Le soleil, Mourinho a déclaré: « Je ne vois aucune faiblesse. Si je devais dire une équipe pour la gagner, je les dirais – parce que le groupe de joueurs est fantastique.

« Ils doivent le gagner. Sinon, c’est un Euro raté. »

Quand Deschamps a été invité à répondre aux commentaires de Mourinho sur Télépied, il a répondu: « Je pensais la même chose à propos de son équipe de Tottenham, mais cela ne s’est pas passé comme ça.

« Oui, nous sommes favoris en raison du statut de champions du monde. Ce n’est pas une pression, c’est la réalité, nous ne fuirons pas le débat sur la présence de la France parmi les favoris de cet Euro.

« Évidemment, j’ai un potentiel offensif très important, mais ce n’est pas que ça. Il y a un équilibre à trouver, par des ajustements. J’espère avoir le ballon le plus possible, mais il y a des moments où on ne l’aura pas , et nous devrons garder notre force. »

Mourinho a été limogé par les Spurs en avril après 17 mois de mandat, mais fera un retour choc dans le football italien la saison prochaine après avoir signé un contrat de trois ans avec la Roma.

La France débutera son Euro 2020 contre l’Allemagne à Munich le 15 juin avant d’affronter la Hongrie et le Portugal dans le groupe F.