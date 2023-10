Le patron de la France, Deschamps, s’en prend au projet de la FIFA pour la Coupe du Monde 2030

Le sélectionneur français Didier Deschamps a critiqué les projets de la FIFA pour la Coupe du monde 2030, remettant en question la cohérence « sportive et éthique » du tournoi.

La FIFA a annoncé la semaine dernière que la compétition masculine de 2030 se déroulerait dans six pays et trois continents dans le cadre des projets de commémoration du 100e anniversaire de la Coupe du monde.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Au-delà du fait que c’est une tendance, organiser [tournaments] sur plusieurs pays, il y a aussi la particularité de trois matches se déroulant sur le continent sud-américain », a déclaré Deschamps lors de sa conférence de presse.

« Je ne sais pas quels pays seront impliqués, cela signifiera que les pays d’Amérique du Sud seront avantagés et que les autres pays devront alors bouger, puis bouger à nouveau. »

Didier Deschamps a conduit la France à la gloire lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. Photo de FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

L’entraîneur a déclaré plus tard : « Je ne sais pas qui prend les décisions, mais je ne vous cacherai pas que j’aime les choses qui sont plus cohérentes sur le plan sportif et éthique.

« Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de cohérence. »

Mercredi dernier, la FIFA a accepté une offre conjointe du Maroc, du Portugal et de l’Espagne pour accueillir officiellement le tournoi, tout en acceptant d’organiser trois matches en Argentine, au Paraguay et en Uruguay, qui avaient auparavant promu une offre concurrente de co-organisation du tournoi.

Le match d’ouverture aura lieu à Montevideo, où le stade Centenario a accueilli la première finale de la Coupe du monde 1930. Les six pays hôtes bénéficieront d’une entrée automatique au tournoi à 48 équipes, selon la FIFA.

C’est la première fois que la Coupe du monde se déroulera sur plus d’un continent.

Pendant ce temps, Deschamps a appelé le duo de Chelsea Malo Gusto et Axel Disasi pour remplacer les blessés avant le match de la France contre les Pays-Bas en qualifications pour le Championnat d’Europe.

Les deux joueurs remplacent les défenseurs Jules Koundé et Dayot Upamecano, a annoncé lundi la Fédération française de football alors que l’équipe se réunissait au camp d’entraînement de l’équipe près de Paris.

La France affronte les Pays-Bas vendredi à Amsterdam. Les Bleus accueilleront ensuite l’Écosse lors d’un match amical à Lille, dans le nord du pays, le 17 octobre.

Koundé s’est blessé au genou gauche alors qu’il jouait pour Barcelone contre Grenade en Liga dimanche. Upamecano s’est blessé aux ischio-jambiers gauche ce week-end avec le Bayern Munich.

Leurs retraits font suite à celui du défenseur d’Arsenal William Saliba, remplacé dimanche dans l’équipe par Jean-Clair Todibo.

La France est en tête du groupe B et se qualifiera pour le tournoi organisé par l’Allemagne l’année prochaine si elle bat les Pays-Bas, ou si elle fait match nul et que la Grèce perd contre l’Irlande.

Des informations d’Associated Press ont été incluses dans ce rapport.