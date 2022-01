Le patron de la FIFA réagit au contrecoup des remarques des migrants africains

Gianni Infantino dit qu’il a été « déformé » par ses remarques controversées

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a tenté de clarifier les commentaires controversés qu’il avait faits qui semblaient suggérer qu’une Coupe du monde biennale pourrait aider à réduire les « morts en mer » parmi les migrants africains.

En publiant une déclaration sur Twitter, l’Italien a nié que son intention avait été de lier directement des éditions plus fréquentes de l’événement phare de la FIFA à la prévention des pertes de vie parmi les réfugiés.

« Étant donné que certaines remarques que j’ai faites devant le Conseil de l’Europe semblent avoir été mal interprétées et sorties de leur contexte, je tiens à préciser que, dans mon discours, mon message plus général était que chacun en position de décision a une responsabilité pour aider à améliorer la situation des gens partout dans le monde », lire un message du patron du football.

« S’il y a plus d’opportunités disponibles, y compris en Afrique, mais certainement pas limité à ce continent, cela devrait permettre aux gens de saisir ces opportunités dans leur propre pays.

« C’était un commentaire général, qui n’était pas directement lié à la possibilité de disputer une Coupe du Monde de la FIFA tous les deux ans. »

Infantino a fait ses commentaires originaux lors d’une session de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe mercredi.

Discutant de sa stratégie « L’avenir du football » qui se concentre sur la réduction de moitié de la fréquence de la Coupe du monde de quatre à deux ans, il a proposé que l’Europe n’ait pas besoin de tournois supplémentaires car « les meilleurs joueurs » exercent actuellement leur métier sur le continent.

« Mais si nous pensons au reste du monde et à la grande majorité de l’Europe qui ne voit pas les meilleurs joueurs ou ne participe pas aux meilleures compétitions, alors nous devons penser à ce que le football apporte, qui va au-delà du sport », il a dit.

« Ce sujet n’est pas de savoir si nous voulons une Coupe du monde tous les deux ans, mais de savoir ce que nous voulons faire pour l’avenir du football. Si nous pensons au reste du monde et à la grande majorité de l’Europe, alors nous devons penser à ce que le football apporte », Infantino a affirmé.

« Le football est une question d’opportunité, d’espoir, d’équipes nationales. Nous ne pouvons pas dire au reste du monde : ‘Donnez-nous votre argent, mais regardez-nous à la télévision’. Nous devons les inclure. »

Pourtant, dans la partie la plus critiquée de son discours, Infantino a déclaré : « Nous devons trouver des moyens d’inclure le monde entier pour donner de l’espoir aux Africains afin qu’ils n’aient pas besoin de traverser la Méditerranée pour trouver peut-être une vie meilleure mais, plus probablement, la mort en mer.

« Nous devons donner des opportunités, donner de la dignité. Pas par charité mais en permettant au reste du monde de participer.

« Peut-être que la Coupe du monde tous les deux ans n’est pas la solution » Infantino admis.

« Nous discuterons de la meilleure façon d’être plus inclusifs, pas seulement pour dire non à la discrimination, mais pour agir exactement dans cette direction. En étant plus inclusif. En embarquant tout le monde. En essayant de donner des opportunités, de l’espoir et de la dignité au monde entier », a-t-il conclu.

Après que le message ait été interprété comme signifiant qu’Infantino liait la réduction des décès de migrants à son plan pour des Coupes du monde plus fréquentes, le directeur général de Football Supporters Europe, Ronan Evain, a demandé « Jusqu’où Infantino peut-il descendre ? »

« Instrumentaliser la mort en Méditerranée pour vendre son plan mégalomane est au-delà des mots » Evain a tweeté.

« Mes collègues de Human Rights Watch interrogent des réfugiés du monde entier quasiment tous les jours », a déclaré le directeur des médias européens du groupe, Andrew Stroehlein, également sur Twitter.

« Nous écrivons des rapports sur les raisons – les abus, les difficultés – qui les ont forcés à quitter leurs maisons. Ils ne mentionnent jamais le calendrier des tournois de la Coupe du monde. »

Ailleurs dans le football, les projets de Coupes du monde biennales dirigés par Arsène Wenger se sont heurtés à une large opposition de la part des fans, du manager de Liverpool Jurgen Klopp et du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe.

Mercredi également, après que l’UEFA a reçu le soutien du Conseil de l’Europe pour sa vision future du jeu, le président Aleksander Ceferin a déclaré que « Les institutions européennes et le football européen – ainsi que le mouvement sportif européen – sont fermement unis derrière nos valeurs et notre modèle solidaire.«

« Il n’y a pas de place pour l’interprétation ou la négociation. C’est ‘Non’ aux super ligues égoïstes et ‘Non’ aux propositions extravagantes de Coupe du Monde », Ceferin a souligné.