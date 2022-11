Le patron de la FIFA appelle au cessez-le-feu en Ukraine (VIDEO)

Gianni Infantino dit que la Coupe du monde pourrait agir comme un “déclencheur positif” pour la paix en Ukraine

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a appelé les gouvernements russe et ukrainien à annoncer un cessez-le-feu tout au long de la Coupe du monde au Qatar, une situation qui, selon lui, pourrait servir de tremplin vers la paix.

S’exprimant lors d’un déjeuner aux côtés des dirigeants mondiaux lors du sommet du G20 à Bali, Infantino a déclaré que le festival de football de quatre semaines qui doit démarrer le 20 novembre offre une plate-forme pour réduire les hostilités entre Moscou et Kiev.

La Russie, ainsi que la Biélorussie, ont été sanctionnées par diverses fédérations sportives après le début de l’opération militaire, la FIFA faisant partie des organismes qui l’ont fait.

Le président de la FIFA Gianni Infantino s’adresse à l’événement du G20 à Bali sur la guerre de la Russie contre l’Ukraine :

“Mon appel à vous tous est de penser à un cessez-le-feu temporaire pendant 1 mois, pour la durée de la Coupe du monde… ou tout ce qui pourrait conduire à la reprise du dialogue comme premier pas vers la paix” pic.twitter.com/3vgMlFgxMD – Rob Harris (@RobHarris) 15 novembre 2022

“Mon plaidoyer à vous tous : réfléchir à un cessez-le-feu temporaire d’un mois pour la durée de la Coupe du monde, ou au moins à la mise en place de certains couloirs humanitaires ou tout ce qui pourrait conduire à la reprise du dialogue comme premier pas vers la paix“, a déclaré Infantino.

“Vous êtes les leaders mondiaux, vous avez la capacité d’influencer le cours de l’histoire. Le football et la Coupe du monde vous offrent, à vous et au monde, une plate-forme unique d’unité et de paix dans le monde entier.”

La Russie, qui a accueilli le tournoi en 2018, a été effectivement suspendue de la Coupe du monde de cette année après qu’il a été annoncé que les matches de qualification prévus pour les séries éliminatoires impliquant l’équipe de Valeri Karpin ne seraient pas remplis après le début du conflit en Ukraine.

L’Ukraine, quant à elle, a perdu contre le Pays de Galles lors d’un match de qualification.

Depuis lors, cependant, les appels à la séparation du sport et des affaires politiques se sont intensifiés, notamment de la part du président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, qui a déclaré aux dirigeants mondiaux lors du sommet du G20 que «la compétition entre athlètes provenant uniquement d’États partageant les mêmes idées n’est pas un symbole crédible de paix.”

Infantino dit que la Coupe du monde sera regardée par des milliards de spectateurs, et que cela s’accompagne d’opportunités de trouver un terrain d’entente.

“Peut-être que la Coupe du monde actuelle, qui commence dans cinq jours, peut être ce déclencheur positif“, a-t-il suggéré.