Le patron de la FIFA affirme que le soccer sera le sport de prédilection en Amérique du Nord

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a doublé ses affirmations selon lesquelles le football deviendrait le sport numéro un en Amérique du Nord.

Il avait précédemment fait des remarques similaires lors de l’annonce des villes hôtes de la Coupe du monde 2026. L’instance dirigeante du président du sport a fait écho à ces sentiments vendredi.

Croissance du soccer en Amérique du Nord

Interrogé sur la croissance du sport sur le continent, Infantino était confiant. « Nous sommes optimistes.

Nous sommes convaincus du pouvoir du football. Nous sommes convaincus que le football deviendra le sport numéro un en Amérique du Nord », grimaça Infantino.

“Ou peut-être le numéro deux pour commencer, puis avec le temps”, a poursuivi le patron de la FIFA. “Mais nous sommes convaincus de la puissance de notre jeu et vous savez, plus nous pouvons générer de revenus, plus nous pouvons réinvestir dans le jeu principalement, dans tous ces pays à revenus nuls qui dépendent de nous.”

Parallèlement aux prévisions de croissance du football dans la région, Infantino a également parlé des revenus possibles du prochain tournoi masculin. La FIFA a prévu environ 11 milliards de dollars de revenus pour la Coupe du monde 2026. Ce serait une augmentation de 50% par rapport à la compétition de cette année au Qatar.

“Nous sommes plus que optimistes, je pense que nous sommes convaincus que l’impact du jeu sera énorme. Ça a été massif ici, ça va être incroyable en Amérique du Nord », a proclamé Infantino.

Les prévisions de croissance des revenus dépendent de plusieurs facteurs

Comme la prochaine Coupe du monde passera de 32 équipes à 48, cela aiderait évidemment à créer plus d’argent. Mais le patron de la FIFA a également abordé d’autres domaines. “Plus de jeux.

Les revenus augmenteront en termes de diffusion, de parrainage, de billetterie et d’hospitalité », a déclaré Infantino.

« N’oublions pas que nous jouerons dans d’immenses stades en Amérique du Nord. Stades normalement utilisés pour le football américain. Donc 70 000 est presque la plus petite capacité.

«Nous attendons cinq millions cinq millions et demi de fans voyageant spécifiquement pour ces événements. Et nous sommes convaincus que le football sera en plein essor en Amérique du Nord car nous allons commencer à travailler immédiatement.

La FIFA transférera rapidement son attention sur la Coupe du monde masculine le lendemain de la fin du tournoi en cours dimanche.