Le patron de la FA allemande dénonce la FIFA pour sa lettre “se concentrer sur le football”

Le président de la Fédération allemande de football (DFB), Bernd Neuendorf, a critiqué la FIFA pour ses tentatives de restreindre les activités politiques des équipes nationales en matière de droits de l’homme.

S’exprimant lors de la première conférence de presse de l’Allemagne au Qatar avant la Coupe du monde, Neuendorf a déclaré vendredi qu’il était particulièrement ennuyé par la lettre du président de la FIFA, Gianni Infantino, il y a deux semaines, exhortant les équipes à “se concentrer sur le football” et à laisser de côté les questions politiques.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

– Coupe du monde 2022 : calendrier, aperçus et comment regarder

“Que le sujet des droits de l’homme ne joue plus désormais aucun rôle, que nous nous concentrions désormais ici uniquement sur le football, cela nous a irrités dans une certaine mesure et nous a dérangés”, a déclaré Neuendorf.

Il a ajouté que la fédération devait envoyer un signal pour montrer qu’elle ne sera pas réduite au silence.

Neuendorf a également évoqué la décision de la FIFA d’interdire à l’équipe du Danemark de porter le slogan “Les droits de l’homme pour tous” sur les maillots d’entraînement.

Huit nations européennes se sont engagées à porter le brassard OneLove lors de la Coupe du monde. Christian Charisius/alliance photo via Getty Images

“Cela a été déclaré comme une déclaration politique et donc interdit”, a déclaré Neuendorf. “Nous ne parlons pas d’une décision politique qui peut être prise dans un sens ou dans l’autre avec un slogan comme ‘Les droits de l’homme pour tous’. Il s’agit des droits de l’homme. Et les droits de l’homme sont universels et contraignants partout dans le monde.

Neuendorf a déclaré que l’Allemagne coopérait avec d’autres fédérations européennes qui souhaitent que leurs capitaines portent un brassard avec un cœur arc-en-ciel pendant les matchs de la Coupe du monde pour protester contre la discrimination.

“Ce n’est pas une déclaration politique, car c’est une déclaration pour les droits de l’homme”, a déclaré Neuendorf, qui a ajouté que si elle était interdite, “je serais tout à fait prêt à accepter une amende également”.

Le directeur général de la FA anglaise a également déclaré qu’il serait prêt à payer toute amende, tout en notant que la FIFA n’a pas encore répondu à sa demande de porter le brassard.

“Ils ne nous ont donné aucune réponse à notre lettre”, Mark Bullingham a déclaré à Sky News.

“Je pense qu’il est possible que nous recevions une amende. Et si c’est le cas, nous paierons l’amende. Nous pensons qu’il est vraiment important de montrer nos valeurs. Et c’est ce que nous ferons.”