Le patron de la F1, Stefano Domenicali, défend les courses au Qatar

Le patron de la Formule 1, Stefano Domenicali, a défendu la présence du sport au Qatar, déclarant à l’AFP que le sport est un “accélérateur de changement”.

L’ancien patron de l’équipe Ferrari a déclaré qu’il n’y avait aucune corrélation avec les critiques qui éclipsent la préparation de la Coupe du monde de football qui commence dimanche dans une semaine.

“J’ai lu des choses sur la FIFA et le Qatar qui n’ont rien à voir avec notre situation avec le Qatar”, a-t-il déclaré.

Les gouvernements et les agences de défense des droits de l’homme ont braqué les projecteurs sur le bilan du Qatar en matière de droits de l’homme, plus récemment mardi lorsqu’un ambassadeur qatari de la Coupe du monde a qualifié l’homosexualité de “dommage mental” dans une interview à la télévision allemande.

Domenicali, cependant, s’adressant à l’AFP avant le Grand Prix du Mexique de la semaine dernière, a insisté sur le fait que le Grand Prix du Qatar, qui a fait ses débuts en 2021 et revient au calendrier en 2023 avec un contrat de 10 ans après avoir raté cette année, a sa place en Formule 1. calendrier.

“La piste (Losail) existe depuis 10 ans”, a-t-il déclaré dans une apparente défense de l’intérêt qatari pour le sport.

« Nous devons avoir une approche très sérieuse. Nous vérifions, lorsque nous nous rendons dans un pays, que le promoteur respecte certains points.

“Si le promoteur ne les respecte pas, il y a des clauses dans le contrat qui peuvent prendre fin immédiatement”.

Le Qatar n’est pas le seul lieu du calendrier record de 24 courses de la saison prochaine à soulever des sourcils en ce qui concerne les droits de l’homme. Des questions ont également été soulevées quant à la rectitude d’autoriser Bahreïn, l’Arabie saoudite, Abu Dhabi, l’Azerbaïdjan et la Chine à accueillir des courses.

“Nous disons la même chose à chaque fois”, a déclaré Domenicali, qui pense que la Formule 1 peut être une force de changement.

« Nous sommes un système très ouvert. Il y a des pays qui veulent changer les choses, et nous pensons qu’être là est un projecteur pour que les choses changent.

« Nous travaillons avec les Nations Unies. Il n’y a pas de problème, nous n’avons rien à cacher.

« Ce n’est pas mon rôle de discuter politique mais ces pays veulent changer des cultures millénaires. Pensez-vous que c’est possible du jour au lendemain ?

« La Formule 1 est un accélérateur de changement.

“Si on n’était pas là, on parlerait moins de ces pays, ce serait plus négatif.”

Responsabilité environnementale

Domenicali a également paré les critiques sur l’empreinte carbone de la Formule 1 à mesure que le calendrier s’allonge.

Le sport vise à être neutre en carbone d’ici 2030 et Domenicali admet qu’il a “une responsabilité importante”.

“La F1 peut pousser au changement dans un cadre mondial”, a-t-il déclaré. “Nous utiliserons du carburant durable à l’avenir.

“Nous sommes un championnat mondial, donc pour aller n’importe où dans le monde, nous avons une empreinte carbone.

“Mais nous pensons qu’avec carburant, cela sera résolu. Nous avons des objectifs et nous pensons que nous pouvons les atteindre à l’avance. partie de notre réseau de transport, il y a des bateaux et des avions, et ils n’utiliseront jamais l’électrification totale. Nous allons donc utiliser du carburant durable pour avoir plus d’effet.

“Avec tous les promoteurs, nous avons un programme d’utilisation des énergies renouvelables.

“Sur la piste, nous ont les moteurs hybrides les plus performants, les plus efficaces au monde.”

Domenicali a suggéré que la popularité mondiale croissante de la Formule 1 pourrait voir le calendrier déjà chargé s’étendre encore plus.

“Avec 24 (courses), nous approchons de la limite mais on ne peut jamais dire que c’est fini”, a-t-il déclaré.

“La F1 a connu des périodes avec 17 Grands Prix qui étaient vraiment difficiles à trouver. Aujourd’hui, nous sommes là parce que notre succès est incroyable mais si nous devons trouver un équilibre, je pense que 24, c’est bien.

“Il y a beaucoup d’autres pays qui aimeraient accueillir un Grand Prix. Demain matin, nous pourrions signer avec sept ou huit autres pays. Mais nous ne pouvons pas faire ça.”

