Le patron de la drogue qui a financé les virées shopping “intrépides” de sa petite amie a reçu l’ordre de vendre 40 000 £ de vêtements de créateurs

Un patron de DRUG qui a financé les virées shopping “intrépides” de sa petite amie a reçu l’ordre de vendre sa réserve de 40 000 £ de vêtements de créateurs.

Jonathan Walsh, 34 ans, a vécu somptueusement après avoir gagné près de trois quarts de million de livres grâce au crime.

Le patron de la drogue a utilisé ses gains illicites pour financer le style de vie luxueux de sa petite amie Crédit : Facebook

Jodie Bowie, 32 ans, aimait les vêtements de créateurs, les bijoux coûteux, les voitures de grande puissance et les rendez-vous de chirurgie esthétique. Crédit : Facebook

Walsh a dirigé une énorme opération de trafic de drogue axée sur le transfert de cannabis et d’amphétamines du Grand Manchester vers le Nottinghamshire.

Sa petite amie Jodie Bowie, 32 ans, s’est également impliquée dans le complot de la drogue et a profité d’un style de vie de luxe financé par les gains illicites de Walsh.

Le complot de drogue “sophistiqué” a payé les vêtements de créateurs de Bowie, les bijoux coûteux, les voitures de grande puissance et les rendez-vous de chirurgie esthétique.

Le voleur à main armée Walsh a été condamné pendant 15 ans, tandis que Bowie a évité la prison.

En vertu des lois sur les produits du crime, Walsh devra rembourser un peu plus de 40 000 £, ce qui représente la valeur des articles saisis par les flics, notamment des vêtements de marque d’une valeur d’environ 38 000 £ et une camionnette de 2 000 £.

Le patron des lignes du comté a bénéficié du crime à hauteur de 738 750 £, a entendu une audience à Manchester Crown Court.

Walsh dispose de 41 010 £ de fonds disponibles, de la valeur de vêtements de créateurs et d’une fourgonnette Citroën Berlingo.

Les flics ont confirmé qu’ils vendraient les vêtements et la camionnette.

Bowie, qui travaillait comme soignant pour personnes âgées, devrait également faire face à des poursuites en vertu de la loi sur les produits du crime. Son affaire a été ajournée au mois prochain.

Le couple s’est rencontré sur Facebook après avoir purgé une peine de 14 ans de prison pour vol à main armée, Bowie étant impliqué dans le programme antidrogue de Walsh.

Lorsque l’un des coursiers de Walsh a été arrêté, Bowie a enrôlé sa mère Janice, 53 ans, son père David, 52 ans, et son frère Lee, 34 ans, pour aider à déplacer l’argent de la drogue.

Mais lorsque le domicile de Bowie a été perquisitionné par la police, les agents ont découvert plus de 100 000 £ de vêtements de créateurs ainsi que 10 000 £ en espèces.

Une autre visite de flics a permis de récupérer des vêtements d’une valeur de 27 000 £, 5 410 £ en espèces, tandis que des messages sur son téléphone la montraient en train de prendre des dispositions avec Walsh pour dépenser environ 5 000 £ en chirurgie esthétique.

Lors d’une audience précédente, le procureur Tom Challinor a déclaré à propos des premières semaines du couple: “Sur une très courte période, Walsh a commencé à accumuler les possessions d’un style de vie somptueux, notamment des montres Rolex, des vêtements de créateurs et la conduite de voitures chères à 1 300 £ par mois. .

“Ils ont décoré leur maison d’un décor somptueux qui indiquait ce style de vie.

“Jodie Bowie travaillait à l’époque mais n’avait pas le genre de revenu qui aurait pu soutenir ce style de vie. Quand il s’agissait de dépenser de l’argent, elle n’avait pas peur.”

Walsh, de Warwick Road, Failsworth, a plaidé coupable de complot en vue de fournir de la drogue et de blanchir de l’argent et a ensuite été reconnu coupable de complot en vue de posséder une arme à feu, de complot en vue de posséder des munitions et de complot en vue de posséder un engin explosif après son procès à Manchester Crown Court en septembre dernier. an.

Bowie, de Medlock Road, Failsworth, Manchester a été condamné à 21 mois d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans et à un couvre-feu de trois mois entre 19 heures et 5 h 30.

Elle a également été frappée de 140 heures de travail non rémunéré et de dix jours d’exigence d’activités de réadaptation, après avoir plaidé coupable de complot en vue de fournir du cannabis de classe B et de blanchiment d’argent.

La police a découvert que Bowie avait recruté ses parents, dont Janice, 53 ans, pour aider à déplacer l’argent Crédit : MEN Media