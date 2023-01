Le patron de la crèche rompt le silence après la mort d’un petit garçon dans des circonstances “suspectes” avec l’arrestation de six femmes

LE patron d’une crèche où un garçon est mort dans des circonstances qualifiées de “suspectes” par la police a rompu son silence.

L’enfant d’un an est décédé à la garderie Fairytales Day à Dudley le 9 décembre de l’année dernière et six femmes ont été arrêtées et libérées sous caution.

L’enfant d’un an est décédé à la garderie Fairytales Day à Dudley

La crèche a été fermée par l’organisme de surveillance de l’éducation Ofsted, craignant « que les enfants ne soient en danger ».

Maintenant, le réalisateur Steff Latewood a envoyé un message aux parents dans lequel il s’est excusé de ne pas les avoir connectés plus tôt.

“Nous sommes extrêmement désolés que nous soyons devenus silencieux et que nous vous ayons laissé dans le noir”, a-t-il déclaré dans un message WhatsApp, les rapports Express et Star.

“Nous n’avons aucune excuse pour cela autre que le choc et le traumatisme que nous avons traversés. Les choses ont échappé à tout contrôle et nous sommes restés engourdis, seuls et sans savoir quoi faire.”

Il les a remerciés “pour tous les messages envoyés avec soutien car ils ont beaucoup compté”.

“L’équipe senior tient à vous assurer que nous avons toujours fait de notre mieux pour assurer la sécurité de vos enfants et qu’ils ont été au cœur de notre pratique en tout temps.

“Alors, s’il vous plaît, croyez cela et si nous avons reçu des plaintes, nous les avons toujours traitées avec succès et bonheur dans la plupart des cas avec les parents.”

Mais il a également dit que puisque la pépinière ne recevait pas d’argent à ce moment-là, elle n’était pas «sûre si ou quand nous pouvons offrir des remboursements».

Trois femmes âgées de 20, 23 et 50 ans ont été arrêtées le mois dernier, soupçonnées d’homicide par négligence grave.

Ils ont depuis été libérés sous caution tandis que les enquêtes de police se poursuivent.

Trois autres femmes âgées de 51, 53 et 37 ans ont été détenues par des agents la semaine dernière.

Deux ont été arrêtés pour suspicion d’homicide involontaire et un pour homicide par négligence grave.

Les responsables ont fermé les portes de la crèche le 14 décembre parce qu’ils pensaient que « les enfants pourraient être en danger ».

Pour rouvrir, la crèche doit maintenant procéder à des réformes – notamment “s’assurer que les bébés endormis sont fréquemment contrôlés pour s’assurer qu’ils sont en sécurité”.

La crèche doit également “prendre toutes les mesures raisonnables pour que les enfants dont vous avez la charge ne soient pas exposés à des risques, en accordant une attention particulière aux risques dans la chambre de bébé”.

La police des West Midlands a déclaré: “Nous traitons la mort d’un garçon d’un an le 9 décembre dans une crèche de Dudley comme suspecte et une enquête est en cours.

“L’enquête pénale a été ouverte à la suite d’une visite d’Ofsted après la mort du garçon.

“La pépinière, à Bourne Street, Dudley, a été fermée par Ofsted ainsi que d’autres locaux liés.

“La famille du petit garçon est soutenue par des agents spécialement formés.”