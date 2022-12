Le patron de la CONMEBOL intensifie sa candidature pour la Coupe du Monde de la FIFA 2030

Dimanche, le chef du football sud-américain Alejandro Dominguez a exhorté la FIFA à honorer Pelé et Diego Maradona en attribuant les droits d’organisation de la Coupe du monde 2030 au continent.

La proposition conjointe sud-américaine – qui comprend l’Uruguay, l’Argentine, le Chili et le Paraguay – fait face à la concurrence d’une offre européenne impliquant l’Espagne, le Portugal et l’Ukraine ainsi qu’à une collaboration entre l’Égypte, la Grèce et l’Arabie saoudite, rapporte l’agence de presse Xinhua.

“La question est pour la FIFA – qu’est-ce qu’ils prévoient de faire avec l’histoire créée par Pelé et plus tard Maradona?”, A déclaré Dominguez, le chef de la confédération sud-américaine CONMEBOL lors d’un événement à Doha.

Le tournoi de 2030 aura lieu 100 ans après que l’Uruguay a remporté la première Coupe du monde en tant qu’hôte.

“Cela devrait vraiment être un retour aux sources car le football n’est pas qu’une question d’argent. Il ne devrait pas s’agir de la compétition pour savoir qui investit le plus d’argent pour une Coupe du monde”, a déclaré Dominguez.

“Il devrait également s’agir de reconnaître qui a rendu cette fête possible”, a ajouté Dominguez, faisant référence à Pelé et Maradona.

Pelé, 82 ans, est le seul joueur à avoir remporté la Coupe du monde à trois reprises tandis que Maradona a mené l’Argentine au titre en 1986. Les deux joueurs se sont partagé le prix du meilleur joueur de la FIFA du 20e siècle.

