Le patron de la compagnie aérienne britannique fait face à des appels à démissionner après que le chaos des voyages ait laissé les vacanciers bloqués et que 2 000 vols aient été annulés

Le patron du contrôle aérien britannique a été appelé à démissionner hier en raison du fiasco qui a laissé des milliers de personnes bloquées dans les aéroports du monde entier.

Le directeur général Martin Rolfe a présenté ses excuses aux passagers après qu’un problème technique ait forcé l’annulation de 2 000 vols.

Mais cela n’a pas fonctionné avec des voyageurs en colère et épuisés qui sont toujours coincés à l’étranger – ni avec des compagnies aériennes confrontées désormais à des pertes massives.

L’ancien patron de British Airways, Willie Walsh, estime que les compagnies aériennes perdront 100 millions de livres sterling et a demandé que les National Air Traffic Services soient condamnés à une amende.

D’autres ont exigé que le patron du NATS, M. Rolfe, 51 ans, qui a vu son salaire doubler cette année pour atteindre 1,3 million de livres sterling, porte personnellement la canette.

Blake Pammenter, 29 ans, ouvrier du bâtiment, coincé en Turquie depuis dix jours avec sa famille, a déclaré : « Il doit y aller à 100 pour cent. Tout cela est un désastre.

D’autres ont fait écho à ces appels sur les réseaux sociaux. Un critique a déclaré : « Incompétence monumentale. Il doit démissionner.

Certains ont également demandé que M. Rolfe soit déchu de ses primes.

Les vacanciers laissés pour compte ont été invités à intenter un recours collectif pour obtenir réparation contre NATS, dont les systèmes informatiques vieillissants seraient tombés en panne lorsqu’une compagnie aérienne française à bas prix a déposé des plans de vol incorrects.

M. Walsh, directeur général de l’association professionnelle des compagnies aériennes, l’Association du transport aérien international, a déclaré que la NATS avait « beaucoup de questions à répondre ».

Des dizaines d’arrivées et de départs supplémentaires ont été annulés hier dans les aéroports britanniques, portant le total à 2 000 depuis la panne du système de trafic aérien lundi.

M. Rolfe a déclaré que le chaos avait été déclenché lorsque le NATS avait reçu une « donnée inhabituelle » qu’il ne pouvait pas traiter, ce qui l’avait incité à revenir à un système manuel, entraînant d’énormes retards.

Il a présenté ses excuses aux voyageurs et s’est dit convaincu que la situation ne se reproduirait plus de la même manière.

Mais cela n’a guère réconforté ceux qui étaient encore coincés dans les aéroports ou dans les hôtels d’urgence.

Blake, 29 ans, sa partenaire Lucia Simms, 27 ans, et leur fille Rosanna, quatre ans, sont en Turquie après l’annulation de leur vol easyJet vers Gatwick après 12 nuits de vacances.

Blake, un travailleur indépendant de Cambridge, a déclaré : « Nous avons réservé un vol jeudi prochain, dix jours après notre retour à la maison.

« Si je ne travaille pas, je ne suis pas payé, ce qui représente une perte de salaire considérable.

« Et le premier jour d’école de notre fille est le lundi, et nous allons tous le manquer.

« L’application easyJet a indiqué que notre vol avait été retardé de sept heures, puis de cinq minutes, et lorsque nous sommes arrivés à l’aéroport, il a été annulé.

« Les gens doivent s’unir pour demander réparation, car nous finirons tous par devoir payer de notre poche.

« Nous avons été hébergés dans un hôtel, mais qui paie cela ? Nous n’en avons aucune idée car easyJet ne nous l’a pas dit. Tout ce que nous recevons, ce sont des e-mails disant : « Nous y travaillons, ne nous contactez pas ». .»

EasyJet, qui a lancé des vols de rapatriement, a déclaré : « Nous sommes vraiment désolés d’apprendre que les vols de retour de ces clients ont été annulés.

« Nous travaillons 24 heures sur 24 pour soutenir nos clients. »

L’assistante pédagogique Scarlett Wilson, 23 ans, bloquée à Gran Canaria avec son partenaire Grant Whitmill, 27 ans, a déclaré : « Une semaine au soleil s’est transformée en vacances d’enfer.

« Je viens de m’asseoir et de pleurer au téléphone avec ma mère.

« Nous étions censés emménager dans notre nouvelle maison demain. Nous avons des tapis à poser et tout.

Ils ont payé 900 £ pour un vol de retour ce soir.

Le grand javelot de l’équipe britannique Steve Backley, 54 ans, a documenté son voyage cauchemardesque après avoir commenté les Championnats du monde d’athlétisme à Budapest avec une série de vidéos sur les réseaux sociaux.

Il a voyagé en train après avoir appris qu’il devait prendre l’avion avec un retard de deux jours lorsque son vol a été annulé, six heures après son embarquement.

Il est finalement arrivé à Londres hier et a déclaré : « Je suis de retour !! La durée totale du trajet était finalement de 54 heures et 22 minutes.

Le directeur des ventes Tom Perry, 31 ans, de Cornwall, estime que lui et sa femme ont perdu environ 2 200 £ après la suppression de leur vol de Crète à Luton.

Ils ont déboursé pour rentrer chez eux vendredi sur une autre compagnie aérienne sans aucune indication s’ils seront remboursés.

Il a déclaré : « La communication était très, très mauvaise. »

Les champions des consommateurs se demandent si les compagnies aériennes en font assez.

Rory Boland, rédacteur en chef du magazine Which ? Travel, a déclaré : « Les voyageurs doivent être conscients que leur compagnie aérienne a la responsabilité de les réacheminer le plus rapidement possible, même si cela signifie leur acheter un billet auprès d’un transporteur rival – une règle que certains semblent ignorer. »

APPEL POUR TOUX L’ANCIEN patron de British Airways, Willie Walsh, a demandé à NATS de verser 100 millions de livres sterling d’indemnisation. Il estime que c’est le montant que les compagnies aériennes devront débourser suite à l’effondrement du système informatique de cette semaine. M. Walsh, 61 ans, directeur général de BA pendant 15 ans jusqu’en 2020, a déclaré : « Ils devraient être tenus responsables et ils devraient payer pour les dépenses engagées. « C’est une performance choquante de la part des NATS, elle a conduit à des perturbations massives et c’est clairement inacceptable. » M. Walsh, aujourd’hui président de l’Association du transport aérien international, qui représente plus de 300 transporteurs aériens dans le monde, a ajouté : « Je trouve cela stupéfiant, vraiment. « Ce système devrait être conçu pour rejeter les données incorrectes, et non pour faire s’effondrer le système. »

Rob Bishton, de l’Autorité de l’aviation civile, a confirmé que les compagnies aériennes « ont la responsabilité de s’occuper » des passagers qui attendent de rentrer chez eux.

Il a déclaré que cela inclut la fourniture aux gens de repas, de rafraîchissements et d’hébergement à l’hôtel et a ajouté : « Si les compagnies aériennes ne peuvent pas le faire, vous pouvez organiser les vôtres, puis réclamer le remboursement des frais ».

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que le gouvernement travaillait dur pour soutenir les passagers.

Il a déclaré : « Je sais à quel point la situation est frustrante pour les familles. Il est important que les compagnies aériennes honorent leurs obligations envers les passagers en matière d’hébergement et de vols pour les ramener chez eux.

« Le secrétaire aux Transports a été largement engagé auprès de l’industrie pour s’assurer qu’elle honore ses obligations et soutient les passagers. »

Le secrétaire aux Transports, Mark Harper, a ajouté : « Les répercussions des perturbations de lundi vont probablement se poursuivre au cours des prochains jours. »

Rolfe s’est excusé auprès des passagers pour les énormes retards et annulations