Le patron de la charité de Kate Middleton avec 150 000 £ par an est reconnu coupable d’avoir poignardé à mort son futur père dans un train

Un meurtrier CONVICTUÉ est à la tête d’une association caritative pour enfants soutenue par le prince et la princesse de Galles, a-t-on appris.

Paul Carberry, chef d’Action for Children, a poignardé cinq fois un futur père dans un train et en a blessé un autre, selon le Sunday Mirror.

Paul Carberry, président d’Action for Children, a assassiné un futur papa dans un meurtre de sang-froid Crédit : PA

Carberry sourit en saluant la duchesse de Cambridge de l’époque à la primaire de St John à Inverclyde, en Écosse, en mai dernier Crédit : PA

En mai dernier, le patron de l’organisme de bienfaisance tueur, 60 ans, a été photographié en train de serrer la main et de sourire avec Kate et William lors d’une discussion sur l’enseignement des émotions aux enfants.

Carberry avait 16 ans lorsqu’il a poursuivi John Murray, 21 ans, et deux copains, à travers un train transportant des fans de football écossais à Londres pour un match contre l’Angleterre en 1979.

Brandissant apparemment un couteau, il a lacéré Michael McBain, 22 ans, qui dormait sur le sol d’une voiture, avant de tuer John qui tentait de s’échapper par une porte verrouillée.

Le tribunal a appris que Carberry – un membre du gang rugueux Govan Team basé à Glasgow – avait bu de la bière et de la vodka lorsqu’un de ses copains a agressé une femme dans le train.

John a donné un coup de tête à Carberry après l’incident avant que le patron de l’association ne le massacre devant des fans de football horrifiés.

En défense, Carberry a déclaré qu’il avait confisqué le couteau d’un autre homme et qu’il ne se souvenait de rien de l’attaque.

En décembre 1979, âgé de 17 ans, il a été reconnu coupable de meurtre et a purgé une peine dans une prison pour jeunes et dans une prison pour adultes avant d’être libéré en 1985.

Le survivant Michael McBain est maintenant un père marié qui travaille comme menuisier, a-t-il déclaré au Sunday Mirror: « Vous devez penser à la famille qui s’est retrouvée sans fils. »

Le bébé de John est né peu de temps après son meurtre, a déclaré sa fiancée Mary Manley, ajoutant: « Il était ravi à l’idée d’être père. »

Le meurtrier Carberry était à la tête de l’AfC Scotland lorsqu’il a rencontré Kate et William avant de prendre le poste de 154 500 £ par an à la tête de l’association caritative qui fournit des soins et un soutien pratiques et émotionnels aux enfants.

AfC a déclaré que le palais avait été informé du passé meurtrier de Carberry lorsqu’il est devenu PDG en mars, il n’est pas clair si Kate et Will étaient au courant lorsqu’ils ont rencontré le tueur l’année dernière.

Il n’y a pas une seule mention du meurtre dans la littérature de l’organisme de bienfaisance et Carberry n’en a jamais parlé en public, affirmant qu’il « ne voulait pas rouvrir de vieilles blessures à qui que ce soit ».

Un porte-parole de l’organisme de bienfaisance a déclaré: « Les administrateurs qui ont nommé Paul Carberry au poste de PDG l’ont fait en toute connaissance de son passé, ce qui est de notoriété publique. »

Suite aux révélations, Carberry a déclaré cette semaine : « J’ai commis une infraction terrible, c’est quelque chose que je regrette. »

Il a dit que le meurtre le hante et que cela « a absolument été un facteur dans ma vie ».