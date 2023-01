Le patron de la BBC fait allusion au retour d’une série légendaire après cinq ans hors écran

Un patron de la BBC a fait allusion au retour d’une série légendaire après cinq ans hors écran.

Même certains des drames les plus populaires du pays ont de longues attentes entre les séries, avec Happy Valley de retour pour une troisième et dernière saison après une absence de sept ans la semaine dernière.

Pour les fans de Sherlock, cela fait cinq longues années que Benedict Cumberbatch et Martin Freeman ont résolu une affaire.

Mais maintenant, le créateur de l’émission Steven Moffatt leur a donné une lueur d’espoir qu’il pourrait revenir.

Cependant, il avait une condition à remplir pour que cela se produise – que Benedict et Martin reprennent respectivement leurs rôles de Holmes et Watson.

Steven a dit à Deadline qu’il « commencerait à écrire demain » si les deux acteurs acclamés acceptaient de revenir.

Il a plaidé en plaisantant: “Ils sont sur des choses plus grandes et meilleures mais, Martin et Benedict, ‘revenez s’il vous plaît?'”

Sherlock a duré quatre saisons, le dernier épisode intitulé The Final Problem ayant été diffusé il y a cinq ans.

Depuis lors, Benedict, 46 ans, a joué dans de nombreux films Marvel en tant que Dr Steve Strange, parmi d’autres projets à gros budget.

Pendant ce temps, Martin, 51 ans, est également apparu dans le MCU dans les films Black Panther en tant qu’agent de la CIA Everett Ross ainsi que dans des émissions de télévision telles que The Responder et Breeders.

Cependant, Steven avait précédemment déclaré qu’il serait peut-être “trop ​​triste” que la série revienne sans l’actrice Una Stubbs, qui jouait Mme Hudson, après sa mort en 2021.

Il a déclaré à Radio Times: “Peut-être que si nous remontions cet ensemble et qu’elle n’apparaissait pas comme par magie, nous serions tous trop tristes pour faire une émission.”

Pendant ce temps, Benedict avait précédemment déclaré qu’il était prêt à revenir en tant que Sherlock, mais a admis que son emploi du temps chargé et celui de Martin pourraient rendre les choses difficiles.

Il a déclaré à Collider: «Je suis la pire personne à qui demander à ce sujet parce que je ne dis jamais jamais, évidemment.

« Mais je ne sais pas. Et je suis la pire personne à qui demander parce que mon ardoise est plutôt pleine en ce moment, tout comme celle de Martin et de tous les autres joueurs clés impliqués.

« Alors, qui sait ? Peut-être un jour, si le script est bon. Et je dis “le scénario”, peut-être que ça pourrait être un film plutôt qu’une série. Qui sait? Mais de toute façon, pas pour l’instant.

Sherlock est disponible sur BBC iPlayer.