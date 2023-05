Le patron de la banque numérique soutenue par Goldman, Starling, démissionnera le mois prochain

Le co-fondateur de Starling, l’une des plus grandes banques numériques du Royaume-Uni, devrait quitter ses fonctions de PDG le mois prochain, a annoncé jeudi la société.

Starling, qui est soutenu par le géant américain de la banque d’investissement Goldman Sachs est l’une des fintechs les plus importantes du pays avec une base d’utilisateurs de 3,6 millions de clients.

Anne Boden doit démissionner le 30 juin, selon un communiqué de presse. Elle passera les rênes au chef de l’exploitation de Starling, John Mountain, qui travaille pour la banque depuis 2015.

« J’ai passé près d’une décennie ici en tant que fondateur et PDG, un double rôle unique dans le secteur bancaire britannique », a déclaré Boden dans un communiqué jeudi. « Ça a été épuisant et j’en ai adoré chaque minute. »

« Maintenant que nous sommes passés du statut d’aspirant challenger à celui de banque établie, il est clair que les rôles et les priorités d’un PDG et d’un grand actionnaire diffèrent finalement et nécessitent des approches distinctes. Alors que Starling continue d’évoluer et de croître, séparer mes deux rôles est dans l’intérêt de la banque. »

Starling a déclaré un chiffre d’affaires annuel de 453 millions de livres sterling (600 millions de dollars) pour l’année jusqu’au 31 mars 2023, plus que doublé par rapport à 2022, avec des bénéfices avant impôts de 195 millions de livres sterling, une multiplication par six d’une année sur l’autre.